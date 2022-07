Fritz Wagner: Das macht der „Thüringer Klöße“-Sänger heute

Mit dem Sing „Thüringer Klöße“ schaffte Fritz Wagner seinen großen Durchbruch. Denn das Lied ging vor allem im Netz viral und dadurch erlangte er große Bekanntheit. Stolze zwölf Millionen Mal wurde das Musikvideo allein auf Youtube angeklickt. Allerdings war das auch vor neun Jahren. Was er wohl heute macht?

Es gab schon viele One-Hit-Wonder, welche einfach nur durch einen einzigen Song viral gingen. So auch der „Kloß-Fritz“. Durch seinen Song wurde er deutschlandweit bekannt und hat nach den ganzen Jahren auch noch heute über 30.000 monatliche Hörer auf Spotify. Und auch bei YouTube ist sein Clip noch immer ein echter Hit! Doch was hat er eigentlich in den letzten Jahren so gemacht?

Der Song „Thüringer Klöße“ ging viral

Niemand kannte den Namen Fritz Wagner vor seinem Hit. Doch als er ihn veröffentlichte, spielte er sogar in der Fernsehsendung „Circus HalliGalli“. Es ging sogar so weit, dass das Lied „Thüringer Klöße“ von der Warner Music Group aufgenommen wurde. Wie der Titel schon verrät, ist es eine Lobhymne von Fritz an seine Lieblingsmahlzeit – und zwar eben Thüringer Klöße. Nach der Veröffentlichung kannte ihn dann auf einmal jeder. Immerhin war es für ihn so etwas wie ein Durchbruch. Doch was hat er eigentlich nach seinem großen Erfolg gemacht?

Das macht Fritz Wagner heute

So mancher würde sich vermutlich auf dem Erfolg ausruhen und ihn erst mal ordentlich genießen. Aber so denkt der „Kloß-Fritz“ nicht. Denn er zieht weiter durch und hat vor zwei Jahren seinen nächsten Song veröffentlicht. Der hieß „Ich habe ein Date“. Allerdings war er nicht ganz so erfolgreich wie sein Premieren-Song. Dennoch hat er bis heute über 540 000 Klicks gesammelt. Übrigens verriet er in einem Interview mit dem Stern vor drei Jahren, dass er „weiter Musik mache, aber ohne mein Management“. Er wolle sich um sich selbst kümmern, aber auch weiterhin Musik machen. Da ist er sich auf jeden Fall treu geblieben. Im Jahr 2022 trat er bei „Deutschland sucht den Superstar“ auf. Schon gelesen? Regina Zindler: Das wurde aus der Maschendrahtzaun-Ikone