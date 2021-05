Friends: Emotionaler Trailer zur Reunion veröffentlicht!

Die Serie ,,Friends“ gehört zu den weltweit bekanntesten Kultserien überhaupt. Insgesamt gab es bisher zehn Staffeln. Das war von 1996 bis 2004. Doch nun gibt es ein großes Comeback der sechs unzertrennlichen Freunde. Wir von KUKKSI verraten dir, was man bisher alles über die Neuauflage der Serie weiß.

So viele Fans haben darauf gewartet – nun könnte es bald wieder soweit sein. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer schlüpfen wieder in ihre alten Rollen. Aber wann soll es eigentlich so weit sein und was weiß man bisher noch über die Reunion?

Jeder ging einen anderen Weg

Nachdem die Serie ihr Finale in der zehnten Staffel fand und alles vorbei war, ging jeder seinen eigenen Weg – und die fielen sehr unterschiedlich aus. Während Jennifer Aniston ihren großen Durchbruch schaffte und weltbekannt wurde, gelang Lisa Kudrow und Matthew Perry kein großer Schritt. Sie gerieten in Vergessenheit und man hörte kaum noch etwas von ihnen. Matt LeBlanc hingegen versuchte sein Glück mit einer Spin-off-Serie. Die floppte aber ziemlich schnell. Daraufhin übernahm er die Moderation der britischen Sendung ,,Top Gear“. Courteney Cox und David Schwimmer konnten sich etwas besser halten. Sie hatte nämlich Erfolg mit der Serie ,,Cougar Town“. Er war weiterhin als Anwalt in der Serie ,,The People vs. O.J. Simpson“ zu sehen.

Emotionaler Trailer zur Neuauflage

Schon am 19. Mai wurde ein Trailer auf HBO Max veröffentlicht, bei dem man endlich wieder die Hauptdarsteller zusammen sieht. Man sieht aber nicht nur Szenen von den Stars heute, sondern auch von dem Serienende 2004, was die ganze Sache noch viel bewegender macht. Dabei erinnern sich die sechs Schauspieler an das Serienende vor 17 Jahren zurück. Vor allem Jennifer Aniston wird dabei sehr emotional. Ein Produzent soll ihr früher gesagt haben, dass die Serie sie nicht berühmt machen würde. Doch sie wurde zum Weltstar.