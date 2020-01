Freundin verrät: So hat sich Daniela Büchner im Dschungelcamp geschlagen!

Doris Borgmeier ist die Begleitperson von Daniela Büchner in Australien. KUKKSI hat bei ihr nachgefragt, wie sich die „Goodbye Deutschland„-Auswanderin im Dschungelcamp geschlagen hat und was sie zum Verhalten der anderen Mitcamper sagt.

In der ersten Woche hatte es Daniela Büchner bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nicht ganz einfach. Immer wieder wurde sie von den Zuschauern in die Dschungelprüfung gewählt – dann kamen auch noch Meinungsverschiedenheiten mit den anderen Campern hinzu. Nun die große Überraschung: Die Mallorca-Auswanderin ist tatsächlich ins Dschungelcamp-Finale eingezogen und kämpft neben Prince Damien und Sven Ottke um den Sieg.

Doris Borgmeier begleitet Danni in Australien

Doris Borgmeier begleitet ihre gute Freundin in Australien – wie hat sich Danni ihrer Meinung nach im Dschungelcamp geschlagen? „Sie hat bis jetzt eine beeindruckende Heldenreise hingelegt. Sie ist im Camp gewachsen und wird gestärkt aus der Erfahrung hervor gerufen“, erzählt Doris Borgmeier im exklusiven Interview mit KUKKSI. Das Verhältnis zwischen Danni Büchner und den Mitcampern war besonders in der ersten Woche sehr schwierig – mittlerweile hat sich das Blatt aber etwas gewendet. „Ich glaube mittlerweile ist sie in der Gruppe angekommen und wird zunehmend respektiert“, sagt ihre Begleiterin.

So ist die Stimmung im Versace Hotel

Daniela Büchner steht neben Prince Damien und Sven Ottke im Finale und kämpft um die Dschungel-Krone. Hat ihre Begleiterin damit gerechnet, dass sie soweit kommt? „Auf jeden Fall. Ich habe keinen Moment daran gezweifelt“, so Doris Borgmeier. Und wie ist die Stimmung im Versace Hotel? „Die Stimmung untereinander ist sehr harmonisch. Wir haben zusammen Ausflüge in die Umgebung unternommen, waren shoppen und haben zusammen gefeiert“, sagt sie uns.

In den letzten Wochen hat Daniela Büchner sogar Morddrohungen im Netz bekommen – werden diesbezüglich weitere Schritte eingeleitet? „Wir werden die weiteren Schritte mit Danni zusammen besprechen. Aber jetzt geht es erstmal darum, sie auf ihrem Weg zur Dschungelkönigin zu unterstützen“, sagt Doris Borgmeier. Das große Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.