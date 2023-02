Fremdgeh-Drama: Yvonne Woelke packt aus! Das lief wirklich mit Peter Klein

Der Fremdgeh-Skandal hat das Dschungelcamp in diesem Jahr überschattet! Iris Klein warf ihrem Mann Peter vor, dass er etwas mit Yvonne Woelke gehabt haben soll. Die angebliche Affäre packt jetzt aus und verriet, wie sie wirklich zu Peter Klein steht.

Die Gerüchte um eine angebliche Affäre zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke haben in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen. Nun ist sie wieder zurück in Deutschland und packt aus, was wirklich mit Peter Klein lief. „Alle denken ja, sie wissen die Wahrheit. Letztendlich wissen die Wahrheit nur zwei Leute, Peter und ich“, sagt die 41-Jährige im Interview mit RTL. Nicht nur die Ehe von Iris und Peter Klein gerät in Gefahr, sondern aufgrund der Schlagzeilen herrscht auch Krisenstimmung bei der Ehe von Yvonne Woelke.

Yvonne Woelke meldet sich zu Wort

Yvonne Woelke ist zunächst bei Playmate Janina Youssefian untergekommen. „Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Die Situation ist belastend. Ich bin so froh, dass ich jetzt hier bei Janina sein kann. Wir kennen uns schon 16 Jahre. Wir sind immer für uns da. Es ist eine schwierige Zeit“, erklärt sie in der Bild-Zeitung. Janina Youssefian nimmt ihre Freundin in Schutz: „Diese Zeit ist sehr belastend für sie, sie wurde auf Social Media übel beleidigt, wurde als Ehebrecherin abgestempelt. Das tat ihr in der Seele weh. Sie hat sehr gelitten. Ehefrauen haben ihr mit Gewalt und sogar mit Mord gedroht. Sie ist fix und fertig, hat in meinen Armen geweint.“

Unterdessen hat sich auch Peter Klein zu Wort gemeldet. „Ich habe mich jetzt einige Tage nicht gemeldet… bedingt der Situation, in der ich mich gerade befinde, fällt mir dies echt schwer", schreibt der Stiefvater von Daniela Katzenberger bei Instagram. „Ich werde mich zu gegebener Zeit dazu äußern… der Moment ist allerdings noch nicht gekommen", meint er weiter.