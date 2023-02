Fremdgeh-Drama: Djamila Rowe stellt Freundin Yvonne zur Rede

Dieser Skandal überschattete das Dschungelcamp! Die Ehe von Iris und Peter Klein ist am Boden zerstört. Denn die Mutter von Daniela Katzenberger behauptete, dass ihr Mann sie am Rande des Dschungelcamps betrogen haben soll.

Peter Klein soll etwas mit Begleiterin Yvonne Woelke gehabt haben – zumindest behauptete das Iris Klein. Beide bestritten jedoch den Vorwurf aufs Schärfste. Yvonne Woelke ist die Begleiterin von Djamila Rowe. Die diesjährige Dschungelkönigin hat ihre Freundin nur zur Rede gestellt.

Djamila Rowe redet mit Yvonne Woelke

„Ich musste erst einmal tief durchatmen. Meine Yvonne geht fremd? Das kann doch nicht stimmen. […] Aber mir war klar: Egal was ist, ich stehe immer hinter Ihr. Ich habe ihr einiges zu verdanken“, erklärt Sjamila Rowe in der Bild-Zeitung. „Ich habe sie dann zu mir ins Zimmer zum Vieraugengespräch bestellt. Yvonne war aufgelöst. Sie hat geweint, weil sie Angst hatte, dass unsere Freundschaft nun kaputtgeht“, sagt die Dschungelkönigin weiter in dem Interview. Yvonne Woelke habe nichts mit Peter, jedoch bekomme sie dennoch zahlreiche Nachrichten bei Instagram und das mache sie unendlich traurig. „Das macht mich unheimlich traurig, dass die Leute so aggressiv sind, dass die sich auf einen stürzen. Ich kann’s wirklich gar nicht glauben“, schrieb sie in einer Instagram-Story.

Nicht nur Djamila Rowe, sondern auch andere Freunde halten zu Yvonne Woelke. „Ich kann ganz klar sagen: Zwischen Yvonne und Peter war nichts und da wird auch nie etwas sein. Ich finde es schade, dass dadurch so abgelenkt wird von dem eigentlichen Dschungelcamp“, sagte Micaela Schäfer im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Ich finde das nicht gut, dass Iris Klein ihre Beschuldigungen öffentlich gepostet hat und sich dann aus der Affäre gezogen hat, in dem man von ihr nichts mehr gehört hat. Sie hat Behauptungen rausgehauen, hat Öl ins Feuer gegossen und dann auf einmal dicht gemacht. Das finde ich nicht in Ordnung“, so die Nacktschnecke weiter. Schon gelesen? Micaela Schäfer fordert: Iris Klein soll sich öffentlich entschuldigen!