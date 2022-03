Fremdgeh-Beichte: Bill Kaulitz hatte eine Affäre mit bestem Freund!

Durch „Tokio Hotel“ wurde Bill Kaulitz bekannt und hatte in den früheren Jahren sein Privatleben aus der Öffentlichkeit weitgehend geheim gehalten. Mittlerweile geht der Musiker damit etwas offener um – jetzt macht er sogar ein krasses Fremdgeh-Geständnis.

Besonders um sein Liebesleben hat Bill Kaulitz immer wieder ein riesiges Geheimnis gemacht. Während sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz mit Heidi Klum total glücklich ist, geht er seit einigen Jahren als Single durchs Leben. Nun macht er Sänger ein überraschendes Geständnis: In Teenie-Jahren hatte er eine Affäre – und zwar mit seinem bestem Freund, welcher mit einer guten Freundin von ihm vergeben war.

Heimliche Affäre mit bestem Freund

„Damals hatte ich eine heimliche Liebschaft mit meinem besten Kumpel. Das durfte keiner wissen“, erklärte Bill Kaulitz in seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Sein Kumpel sei mit einer anderen guten Freundin von Bill zusammen gewesen, mit der Bill konkurrieren musste. „In dem Zug haben wir heimlich rumgemacht. Dann sind wir heimlich aufs Klo oder haben uns hinter den Sitzen versteckt und haben uns kurz geküsst“, schildert der Sänger weiter.

Dass er damit jetzt offen geht, hat einen ernsten Hintergrund. Denn er will damit vor allem sagen, wie schwer es früher für ihn war, mit seiner Sexualität umzugehen. In einer eindeutigen Situation wurden die beiden Jungs erwischt – sie haben damit einen Spaß vorgetäuscht. Bill Kaulitz kann heute aber darüber deutlich offener reden, was in Teenie-Jahren ein großes Problem war.