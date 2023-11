Frauke Ludowig überfordert? Sommerhaus-Wiedersehen eskaliert komplett!

Die diesjährige Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ war turbulenter als in den vergangenen Jahren. Seit Wochen sorgte der anhaltende Zoff zwischen den Promi-Paaren für Schlagzeilen. Und auch beim Wiedersehen der Stars eskalierte der Streit. Selbst Moderatorin Frauke Ludowig wirkte überfordert.

Kaum eine Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ hat für so viel Drama gesorgt wie diese. Neben dem Skandal um Gigi Birofio, Can Kaplan und Walentina Doronina gingen auch die anderen Promi-Paare wieder aufeinander los. Die Dynamik im Haus entwickelte sich so rasant, dass jeder mit jedem ein Problem hat. Beim großen Wiedersehen ging der Zoff in die nächste Runde.

Frauke Ludowig kommt kaum zu Wort

Beim Sommerhaus-Wiedersehen flogen zwischen den Kandidaten weiter die Fetzen. Es kam zu einer solch heftigen Diskussion zwischen den Kandidaten, dass selbst Moderatorin Frauke Ludowig kaum noch zu Wort kam. Die Kandidaten schreien so wild durcheinander, dass auch für die Zuschauer nicht mehr verständlich war, um welches Thema es eigentlich gerade geht. Unter anderem ging es um die Beziehung von Tim und Carina, das Fehlverhalten von Aleks und um den Trockensex von Claudia und ihrem Max.

Die User beim Kurznachrichtendienst X zeigten sich verwirrt. „Was sehe ich da gerade… Alle schreien durcheinander und man versteht kaum etwas“, meint ein User. „Ich fühle mich wie im Zoo. Als würde ich Affen dabei zu sehen, wie sie sich mit Scheiße bewerfen“, heißt es in einem anderen Kommentar. Damit das Sommerhaus-Wiedersehen nicht komplett eskaliert, durften Walentina und Can als auch Gigi und seine Dana nicht bei der Reunion dabei sein. Der Sender habe sich dafür entschieden, nach dem Prügel-Skandal in der Show die Streithähne außen vorzulassen. „Aber nicht, weil sie selbst gesagt hat, sie kommt nicht, weil sie RTL keine Plattform mehr geben möchte mit ihrer Präsenz, sondern weil sie nicht eingeladen wurde, weil sie Stress macht“, erklärt Vanessa Nwattu auf Instagram.