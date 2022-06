Frauentausch: Das sind die verrücktesten Kandidaten

Die einen hassen es, die anderen lieben es – Trash-TV! Denn bei Formaten aus dem Genre können die meisten wunderbar abschalten. Genau deshalb sind Shows wie „Frauentausch“ erst so erfolgreich geworden. In den über 500 Folgen gab es einige lustige Kandidaten. KUKKSI verrät, welche Kandidaten durch die RTLZWEI-Sendung zum Kult wurden.

In einem kleinen Ranking haben wir die Top fünf der schrägsten Kandidaten aus „Frauentausch“ zusammengefasst. Als richtiger Kenner werden dir bestimmt schon welche einfallen, die unbedingt in die Liste müssen. Doch wirst du dich noch an alle erinnern? Und sieht deine Top fünf genauso aus?

Die verrücktesten „Frauentausch“-Kandidaten

Platz 5: Christian und sein Schneidbrett

Jeder von uns hat gewisse Dinge in der Wohnung, die schon unsere Eltern benutzt haben. So auch Christian. Sein gelbgrünes Schneidbrett hat er von seinem Vater geerbt. Doch Tauschmutti Natalie bricht aus Versehen der Griff ab. Was macht man da? Natürlich schmeißt man es dann weg. Doch für Christian bricht eine Welt zusammen. Mehr als zehn Minuten brechen alle Gefühle aus ihm heraus. Ein legendärer Moment.

Platz 4: Danielas anstrengender Tagesablauf

Das Leben kann soooo anstrengend sein. Für die arbeitslose Daniela kostete es täglich Überwindung, mehr als nur zu chillen, zu liegen und zwischendrin auch mal zu schlafen. Alles andere ist viel zu anstrengend. Aber das ist für sie kein Problem. Immerhin hat sie ja ihren Ex-Freund Diddy, der ihr alles bringt und sogar die Zigaretten stopft. Was ein Glück!

Platz 3: Der lustvolle Rene

Rene sammelt gern Schmuddelheftchen. Das geht für Tauschmutti Anette so gar nicht! Ihr wird das zu viel. Doch anstatt dem Thema zu entweichen, dreht sie den Spieß um. Sie fordert Rene heraus, ihr es zu beweisen. Die anschließende Szene kennt vermutlich jeder: Annette rennt ihm mit offener Hose hinterher und schreit: ,,Ich will mit dir ****.“ Einfach nur cringe und absolut verrückt.

Platz 2: Lebensweisheiten mit Nadine

Sie war zwar nicht die Klügste, aber dennoch eine der sympathischsten Kandidatinnen. Sie brachte das Publikum zum Lachen, doch so eine richtige Wut im Bauch kam bei ihr nicht auf. Ganz im Gegenteil. Bei ihren verrückten Lebensweisheiten über Lebensmittel und Kindererziehung konnte man manchmal auch nur etwas Mitleid haben. Was Nadine übrigens heute macht, erfahrt ihr HIER.

Platz 1: „HALT STOP“ von Andreas

Natürlich kann der erste Platz nur an ihn gehen. Niemand kommt an ,,Frauentausch“-Andreas ran! Mit seinem berühmten ,,Halt Stop“ schaffte er es, zum Meme des kompletten Internets zu werden. Wenn man an diese zwei Worte denkt oder sie irgendwo mal hört, muss man sofort an ihn denken. Schon gelesen? Frauentausch: Was macht Psycho-Andreas heute?