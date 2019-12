Frauentausch: 15 Kult-Sprüche von Nadine The Brain!

Neben „Halt, Stop“-Andreas wurde „Erdbeerkäse“-Nadine zum Kult-Star von „Frauentausch„. Ihre Ernährungstipps sind legendär – doch auch ihre Sprüche aus der Show sind einfach Kult.

RTL II zeigt „Frauentausch“ seit 2013, wodurch einige Protagonisten zu Trash-TV-Stars wurden – dazu zählt auch Nadine. In der Folge tauscht sie mit Birgit und sorgt mit ihren Ernährungstipps für Kopfschütteln bei den Zuschauern. Mit ihrem „Erdbeerkäse“ hat „Nadine The Brain“ bei den Fans einen Kult-Status erreicht.

Diese Sprüche von Nadine wurden Kult

Bio ist für mich Abfall.

Fernsehen bildet. Man lernt viel über Kindererziehung.

Die Pizza ist gekocht. Die kommt nämlich frisch vom Steinofen.

Das ist ja EKELHAFF.

In Rosenheim sind nur Blumen und Rosen.

In Wurst sind Vitamine drin.

Holunder ist Gift.

Ausländisches wie Ente oder Hase kommt mir nicht auf den Tisch.

Löwenzahn können Menschen nicht essen. Das essen nur Kaninchen.

ERDBEERKÄSE!

Was macht er mit die ganzen Blätter? Ist er Briefträger oder was?

Ich mag Gartenarbeit nicht, das stinkt.

Bei uns wird Deutsch gekocht. Für die Kinder kann es auch schon mal aus der Dose sein.

HÄÄÄÄ?

Wurst und Brot haben kein Zucker. Deshalb machen die auch nicht dick.

Das macht Nadine the brain heute

Mit ihren unkonventionellen Ansichten brachte „Nadine the brain“ viele Zuschauer zum lachen und hat sich einen Namen gemacht. Doch was macht Nadine eigentlich heute? Nach der Ausstrahlung wurde es still um die Kandidatin. Eine Userin schreibt aber in einem Forum, dass man sie noch heute an ihrem Wohnort regelmäßig antrifft. Wahrscheinlich wird sie sich aber noch heute an ihrem Leibgericht erfreuen.

Darum geht es in der Folge von Frauentausch

Die 25-jährige Nadine und ihr Freund Patrick (23) geben sich redlich Mühe, ihre frisch gegründete Familie verantwortungsbewusst durch den Alltag zu bringen. Vor drei Jahren kam Sohn Joel zur Welt, zwei Jahre später folgte Tochter Cheyenne. Nadine kümmert sich hauptsächlich um Cheyenne, Patrick beschäftigt sich mit Joel. Wenn die Kinder schlafen, sitzen die jungen Eltern vor dem PC. Nadine chattet und Patrick jagt dem neuesten Cyberspiel nach.

Das ist die Tauschfamilie von Nadine: Seit zwölf Jahren sind Birgit (46) und Peter (46) ein Paar. Ihre Liebe haben sie mit den gemeinsamen Söhnen Severin (10) und Quirin (11) gekrönt. Gemeinsam unter einem Dach lebt die Familie aber erst seit zwei Monaten und das auch nur unter der Bedingung, dass Antiquitätenhändler Peter einen eigenen Wohnbereich für sich hat. Birgit ist eine echte Powerfrau: Die Rettungsschwimmerin und Aqua-Gymnastiklehrerin ist topfit und sorgt für eine gesunde Ernährung der Familie.

Die pragmatische und lebenserfahrene Birgit und die junge Nadine tauschen für einige Tage die Familien. Was erlebt Nadine in der organisierten Familienstruktur der Tauschfamilie? Und wird Birgit in Nadines Familie neue Regeln aufstellen? Auf alle Beteiligten wartet eine spannende Zeit. RTL II wiederholt die Kult-Folge von „Frauentausch“ am Donnerstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Das ist aus Psycho-Andreas geworden!