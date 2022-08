Frau schläft in der Sonne ein – und wacht mit Plastikgesicht auf

Sirin Murad wollte einen entspannten Urlaub genießen. Die Frau legte sich etwas in die Sonne – was eigentlich nichts Ungewöhnliches ist. Im Fall der 25-Jährigen gab es jedoch danach ein böses Erwachen.

Im Urlaub will man sich vor allem an den Strand legen und die Sonne in vollen Zügen genießen. Das hatte auch Sirin Murad mit ihrer Familie in Bulgarien vor. Dann ist sie jedoch für 30 Minuten eingeschlafen – das hatte bittere Konsequenzen! Denn die 25-Jährige wachte mit einem „Plastikgesicht“ wieder auf.

Gesicht sah nach Sonnenbrand wie Plastik aus

Ihr Gesicht war nach den Sonnenbaden komplett wund. Da sie zunächst jedoch keine Schmerzen verspürt, hat die 25-Jährige noch keine medizinische Hilfe geholt. Einen Tag später kam jedoch alles noch viel schlimmer: Als sie ihre Augenbrauen zusammenzieht, sah ihre Gesichtshaut wie Plastik aus. Später kamen auch noch Schmerzen dazu.

Kurze Zeit später hat sich ihre Haut jedoch wieder regeneriert und fing an, sich zu „peelen“. In den sozialen Netzwerken hat sich Sirin Murad später auch zu Wort gemeldet und hat ihre Haut gezeigt – diese sei laut eigener Aussage nun besser als je zuvor. Sie hat jedoch dann geraten, unbedingt einen Sonnenschutz zu verwenden – den hatte sie nämlich vergessen. Schon gelesen? Diese 4 Dinge solltest du nie bei einem Sonnenbrand tun