Für den größten Hintern: Diese Frau isst 6 Kilo Nutella im Monat!

Der Po von Kim Kardashian ist riesig. Es geht aber noch viel praller! Das stellt Natasha Crown derzeit unter Beweis. Die 25-Jährige hat nämlich einen Hintern mit einem Umfang von unglaublichen 1,7 Metern.

Das schafft sie natürlich nicht einfach so – damit ihr Hintern immer größer wird, verspeist die Schwedin mehr als 6 Kilo Nutella im Monat. CRAZY! Damit wollte sie stolze 25 Kilogramm zunehmen. Neben der Nougat-Creme steht auf ihrem Speiseplan vor allem Pasta und Pizza, wie The Sun berichtet. Der Umfang misst mittlerweile stolze zwei Meter.

Natasha Crown will den größten Po weltweit

„Je mehr ich zunehme, desto besser wird der Po am Ende sein. Ich tue alles, was nötig ist, um den größten Hintern der Welt zu haben“, erklärt das Curvy-Girl. Derzeit wiegt sie übrigens 133 Kilo – bei einer Größe von gerade mal 1,55 Metern. Familie und Freunde machen sich jedoch große Sorgen: „Die Leute sollten wissen, dass ich jeden Tag Sport mache und nicht nur esse. Um Muskeln an der richtigen Stelle zu haben, muss ich trainieren.“

Sie hat sich den Hintern straffen lassen

„Vielleicht leide ich an einer Körperdysmorphie oder so etwas, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er besonders groß ist. Ich will ihn auf jeden Fall größer“, erklärt die Blondine. Damit ihr Po-Traum wahr wird, hat sie sich zusätzlich mehrmals unters Messer gelegt und ihren Hintern straffen lassen. Dafür hat sie um die stolze 150.000 Euro ausgegeben. Das Fett wird dabei von anderen Körperteilen genommen und in den Po gespritzt. Dass das nicht gesund ist, stört Natasha Crown relativ wenig. „Ich liebe einfach das Gefühl, einen dicken Hintern zu haben. Wenn ich gehe, spüre ich das ganze Wackeln. Ich fühle mich sexy und ich fühle mich stark“, stellt sie klar. In Deutschland ist Natasha Crown nicht unbekannt. Im Jahr 2018 nahm sie in der RTL-Show „Das Supertalent“ teil und wollte die Jury mit Twerken überzeugen. Schon gelesen? Nutella leer? Diese 3 Dinge kannst du mit dem Glas machen!