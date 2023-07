Frankreich: Chaos und Gewalt! Chaoten verwüsten ganze Städte

Frankreich versinkt im Chaos! Das Land befindet sich im Ausnahmezustand. Im ganzen Land gibt es heftige Krawalle, welche immer eine neue Dimension erreichen. Ursprünglich wollten Demonstranten friedlich gegen Polizeigewalt protestieren. Doch mittlerweile wurden daraus Straßenkämpfe zwischen Passanten und der Polizei.

Auslöser der Ausschreitungen ist der Tod des 17-jährigen Lieferfahrers Nahel M. in Nanterre. Bei einer Verkehrskontrolle hat ein Polizist den Mann nordafrikanischer Herkunft erschossen. Die Menschen gingen daraufhin auf die Straße und haben gegen Polizeigewalt demonstriert – daraus wurden jedoch blutige Straßenkämpfe. Ganze Städte wurden regelrecht verwüstet. Wie heftig die Krawalle sind, zeigt allein die vergangene Nacht: Mehr als 1.000 Menschen wurden festgenommen, 79 Polizisten erlitten Verletzungen.

Gewalt und Zerstörung in Frankreich

In Lyon, Marseille und Grenoble wurden zahlreiche Geschäfte geplündert. In Marseille wurde ein Waffengeschäft zerstört und Jagdgewehre entwendet. Zahlreiche Autos und Mülltonnen wurden in Brand gesetzt. Im gesamten Land brannten mehr als 1.300 Autos. Rund 45.000 Polizisten waren im Einsatz, um die Zerstörungswut einzudämmen und die Menschen zu schützen. Auch in Paris kam es zu heftigen Ausschreitungen. Mehr als 2560 Brandherde gab es in Frankreich auf öffentlichen Straßen.

Emmanuel Macron sagt Deutschland-Besuch ab

Eigentlich wollte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Deutschland kommen. Der Staatsbesuch war seit einem Jahr geplant – doch dieser wurde aufgrund der Krawalle abgesagt. „Frankreichs Staatspräsident Macron hat heute mit Bundespräsident Steinmeier telefoniert und über die Situation in seinem Land unterrichtet. Präsident Macron hat darum gebeten, den geplanten Staatsbesuch in Deutschland zu verschieben“, teilte das Bundespräsidialamt in einer Mitteilung mit. Die Absage zeigt, wie schlimm es um Frankreich steht.