Frankie Muniz: Malcolm mittendrin-Star hat mit 19 Jahren ausgesorgt!

Durch die Erfolgsserie „Malcolm mittendrin“ wurde Frankie Muniz zum Star und feierte seinen Durchbruch. Derzeit steht der Schauspieler für die britische Show „I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!“ vor den Kameras. Dort machte der 38-Jährige ein überraschendes Geständnis.

In „Malcolm mittendrin“ muss ein hochbegabtes Kind mit seiner exzentrischen Familie umgehen. Die Cleavers sind eine mittelständische US-Familie mit chaotischem Alltagsleben. Der kleine Malcolm nutzt seine Intelligenz, um seinen Brüdern einige Streiche zu spielen und auch seine Eltern kommen nicht immer glimpflich davon.

Frankie Muniz hat ausgesorgt mit 19 Jahren

Insgesamt gab es 151 Episoden der Serie und wurde von 2000 bis 2006 produziert. Frankie Muniz wurde durch seine Rolle als Malcolm zum absoluten Star. Damit erlangte er nicht nur im Schauspielgeschäft seinen Durchbruch, sondern hat sich auch finanziell gelohnt. In der britischen Show „I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!“ hat er jetzt sogar offenbart, dass er mit 19 Jahren ausgesorgt habe.

In der Show ging es darum, wie Frankie Muniz auf negative Kommentare im Netz umgehe. „Es tut mir leid, aber deine Schauspielerei ist einfach furchtbar“, heißt es in einem Kommentar. Darauf entgegnet der „Malcolm mittendrin“-Star mit einer provokanten Antwort: „Ja, aber weißt du, was nicht schrecklich ist? Mit 19 Jahren mit 40 Millionen Dollar in Rente zu gehen. Viel Glück beim Ausziehen aus dem Haus deiner Mutter, bevor du 35 bist.“

TV-Bekanntheit Brittany Hockley fragte genauerer nach und wollte wissen, ob er sich denn zur Ruhe setzen könnte und finanziell ausgesorgt habe. „Oh, 100 Prozent“, so der Schauspieler. Das lehne Frankie Muniz jedoch ab. Denn für ihn kommt es nicht infrage, einfach nichts zu tun: „Ich habe einfach immer gearbeitet, seit ich acht Jahre alt war. Ich weiß nicht, wie ich einfach im Moment sein kann, ohne mich darauf zu konzentrieren, was ich als Nächstes tun werde.“ Mittlerweile hat er sich etwas vom Schauspielgeschäft zurückgezogen und geht seinen anderen Leidenschaften nach – und zwar als Rennfahrer und das Schlagzeugspielen.