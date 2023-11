Footjob: So funktioniert die Sex-Technik mit Füßen

Wenn beim Sex die Füße zum Einsatz kommen, kann es ganz schön heiß werden. Beliebt wurde in den vergangenen Jahren vor allem der Footjob – aber was steckt genau dahinter und wie funktioniert die Sex-Technik?

Die einen hassen sie, die anderen lieben sie – die Rede ist von Füßen. Ein Körperteil, welches bei einigen kaum Beachtung fand – andere hingegen haben einen Fußfetisch. Wie man seinen Partner mit Blowjobs und Handjobs um den Verstand bringt, ist bekannt. Doch wie wäre es eigentlich, seinen Liebsten mit einem Footjob zu verwöhnen?

Was ist ein Footjob?

Ein Footjob ist nicht nur etwas für Fetischisten. Denn auch ohne die spezielle Vorliebe kann man seinen Partner mit Füßen verwöhnen – er sollte dem Körperteil jedoch auch nicht ganz abgeneigt sein. Bei dem Footjob handelt es sich um eine Sex-Technik ohne Penetration und wird meist am Penis durchgeführt. Bei einem Penis-Footjob befriedigt man den Partner nicht mit den Händen, sondern mit den Füßen. Diese haben jedoch einen anderen Bewegungsrhythmus als Hände und kann deshalb für den Partner besonders erregend sein.

So funktioniert der Footjob

Im besten Fall hat man noch High Heels an. Die Frau bringt sich in Position und zieht ihre Schuhe aus – mit ihren Füßen gleitet sie langsam zu seinem Penis. Sein Glied wird praktisch zwischen die Füße geklemmt und danach werden diese bewegt. Man sollte sich vorsichtig herantasten und im besten Fall auch etwas Gleitgel verwenden – das fühlt sich für den Mann noch etwas besser an. Die Hoden kann man mit einbeziehen und mit Streicheleinheiten verwöhnen. Der Footjob ist in verschiedenen Varianten möglich – entweder legt er sich dabei auf dem Rücken, während die Frau ihren Liebsten mit ihren Füßen verwöhnt oder man setzt sich gegenüber, wo man sein Glied zwischen die Zehen nimmt. Man kann die Praktik auch einfach als Vorspiel nutzen, um richtig in Fahrt zu kommen.

Das sollte man bei der Sex-Technik beachten

Die Füße sollten definitiv gepflegt sein! Eine Pediküre wäre vor einem Footjob sehr sinnvoll. Auch die Fußnägel sollten gepflegt sein, denn sonst könnte man ihn am Penis verletzen. Das trifft auch auf Hornhaut zu. Eine feuchtigkeitsspendende Creme empfiehlt sich vor einem Footjob ebenfalls – so sind die Füße schön weich. Eine zu feste oder unbedachte Bewegung kann schnell zu extremen Schmerzen beim Mann führen. Damit es während der Praktik zu keinem Krampf kommt, kann man davor auch eine Yoga-Session einlegen. Vom Footjob sind viele Menschen fasziniert, aber die Praktik wird dennoch nicht allzu oft ausgeübt – dabei kann sie für einen sexuellen Kick sorgen.