Fluch der Karibik: Diese Schauspielerin soll angeblich Johnny Depp ersetzen

Der Gerichtsprozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp hat sehr viele Dinge aufgedeckt, die so nicht so schnell ans Licht gekommen wären – und das betrifft nicht nur private Dinge der beiden Schauspiel-Stars. So sagte Johnny Depp, dass er niemals wieder „Jack Sparrow“ in „Fluch der Karibik“ verkörpern würde. Nun gibt es ein heißes Gerücht, dass Margot Robbie einspringen könnte.

Johnny Depp wurde vor allem durch die Rolle als „Jack Sparrow“ ein sehr beliebter Schauspieler, welcher dadurch auch einen riesigen Hype erfuhr. Doch diese Rolle würde er nie wieder spielen. Nicht einmal für 300 Millionen US-Dollar. Das sagte er zumindest während des aktuellen Rechtsstreites mit seiner Ex Amber Heard. Doch die Filmreihe soll scheinbar weiter fortgesetzt werden – mit einer neuen Besetzung.

Johnny Depp nie wieder in Fluch der Karibik

Vor fünf Jahren kam der bisher letzte Teil von „Fluch der Karibik“, als man noch Johnny Depp in der Hauptrolle sah – und scheinbar wird es auch so bleiben. Denn einen weiteren Teil hat der US-amerikanische Promi nun ausgeschlossen. Der 58-Jährige hat viele Millionen Fans. Diese hatten natürlich die Hoffnung, dass es irgendwann wieder einen neuen Teil mit ihrem Idol geben würde. Diese Hoffnung ist allerdings leider gestorben.

Margot Robbie als Nachfolgerin?

Weitere Teile der Filmreihe sind geplant und wie der Produzent Jerry Bruckheimer nun in einem Interview verriet, gibt es echt interessante Pläne. Demnach gibt es eine Version des neuen Films mit Margot Robbie. Wie er gegenüber TheWrap erzählte, gebe es Pläne mit ihr. ,,Wir entwickeln zwei ‚Fluch der Karibik‘-Drehbücher. Eins mit ihr und eins ohne sie“, plauderte er aus. Die Rolle des „Jack Sparrow“ wird vermutlich nicht neu besetzt. So könnte man eine mögliche Rückkehr Jonny Depps offen halten. Schon gelesen? Johnny Depp: 10 Fakten über den Schauspieler.