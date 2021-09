Florian Köster: Freund von Sylvana Wollny musste notoperiert werden!

Der Freund von Sylvana Wollny musste sich einer Notoperation unterziehen! Florian Köster hatte nämlich Probleme mit seiner Galle. Sie wurde zu groß. Im Krankenhaus musste er sich deshalb einem Eingriff unterziehen. Doch wie geht es ihm mittlerweile?

Wie er selbst auf Instagram berichtete, waren vor dem Eingriff seine Augen schon total gelb und er sah selbst richtig fertig aus. Das lag an seiner Galle. Genau deshalb musste er ins Krankenhaus und sich einer Operation unterziehen. Wie ist der aktuelle Stand und wie es ihm wohl jetzt nach dem Eingriff geht?

So geht es Florian Köster zurzeit

Der 33-Jährige musste sich einer Notoperation wegen einer vergrößernden Galle unterziehen. Natürlich ist bei so einer Operation immer ein gewisses Risiko vorhanden. Doch wie er selbst in einer Instagram-Story verriet, gehe „es ihm eigentlich wieder sehr gut“. Doch was war so richtig passiert? „Ich hatte keine Kraft mehr und konnte mich kaum bewegen“, erzählte er seinen Fans. Kurz vor der Operation habe er schon gelbe Augen gehabt und sei total fertig gewesen. Als der Arzt feststellte, dass mit der Galle etwas nicht stimmt, musste schnell gehandelt werden. Wie geht es für den Familienvater weiter?

So geht es für Florian Köster weiter?

Zwar gehe es ihm schon wieder viel besser. Doch aus dem Krankenhaus kann er noch nicht so einfach gehen. Zur Beobachtung müsse er noch etwas bleiben. Immerhin können sich Werte im Körper schnell wieder ändern oder ein anderes Problem auftreten. Man merkt aber auf jeden Fall, wie happy er wieder ist und nutzte direkt die Chance, um seiner Sylvana eine süße Liebeserklärung zu machen. „Vielen Dank, Schatz für die Unterstützung. Du bist immer da, wenn ich dich brauche“, sagte er zu seiner Liebsten. Schon gelesen? Sarafina & Peter Wollny: Baby-Geschlecht der Zwillinge sorgt für Zoff!