Fitness-Star Nayeli Clemente (†24) kollabiert bei Hitze-Ausdauerlauf und stirbt

Die CrossFit-Sportlerin Nayeli Clemente nahm an einem Ausdauerlauf im Rahmen der Cholula Games in San Andrés Cholula teil. Doch dort brach die 24-Jährige plötzlich zusammen – und ist verstorben.

Das Nachwuchstalent nahm an der „Team Pyramid Run“-Herausforderung in Mexiko teil, bei denen die Teilnehmer immer längere Strecken laufen. Bei einer extremen Hitze von Temperaturen um die 35 Grad ist Nayeli Clemente kollabiert. Sofort wurde die Sportlerin in ein Krankenhaus gebracht – dort verstarb sie jedoch einen Tag später, wie Daily Mail berichtet.

Nayeli Clemente erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand

Bei der Crossfit-Competition erlitt Nayeli Clemente plötzlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Augenzeugen warfen den Veranstaltern nach dem Unglücksfall später vor, nicht genügend Rettungssanitäter bereitgestellt zu haben und die Mediziner hätten viel zu spät reagiert.

Die Veranstalter versicherten jedoch, engen Kontakt mit der Familie zu haben. In einer Erklärung heißt es: „Während der Hauptveranstaltung der Cholula Games kam es bei einer Athletin zu medizinischen Komplikationen. Sie wurde vom medizinischen Team der Veranstaltung behandelt und lebend in ein Privatkrankenhaus gebracht, wo sie leider am nächsten Tag verstarb. Die Cholula Games stehen seit dem Vorfall in ständigem Kontakt mit der Familie der Athletin. Wir bleiben mit ihnen in Kontakt, um ihnen in dieser schwierigen Zeit jede notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.“

Noch bevor seine Schwester starb, hatte ihr Bruder Kevin Armando eine Spendenaktion auf der Plattform „GoFundMe“ gestartet, um „Nayelis Leben zu retten“. Bereits vor einem Jahr berichtete Nayeli Clemente bei Instagram bei der „Team Pyramid Run“-Challenge 2024 von gesundheitlichen Problemen: „Es gab körperliche und emotionale Anzeichen, die ich nicht sehen wollte und verdrängte, weil ich die Welt an einem Tag erobern wollte“, schrieb sie in dem sozialen Netzwerk. Dennoch habe sie sich entscheiden, weiterzumachen: „Ich halte das nicht für die verantwortungsvollste Entscheidung, aber es hat mir gezeigt, wie mutig, ausdauernd und stark ich bin.“