Filip Nikolic: So lernte der BTN-Hottie seine Freundin kennen!

Filip Nikolic ist ein echter Hottie! Der Darsteller ist als Mike in der erfolgreichen RTLZWEI-Daily “Berlin – Tag & Nacht” zu sehen. Er verdreht nicht nur den Girls in der Serie, sondern auch seinen weiblichen Fans ziemlich den Kopf. Bei KUKKSI erzielt der Soap-Star, wie er seine Freundin kennengelernt.

Bei “Berlin – Tag & Nacht” hatte Mike schon viele Höhen und Tiefen. Wegen einer erfundenen Vergewaltigung von Kim (Nathalie Bleicher-Woth) musste seine Serienfigur in den Knast – nachdem die krasse Lüge aufgeflogen ist, kam er wieder frei. Umso überraschender war, dass er später mit Kim zusammenkam – doch auch in der Beziehung läuft nicht immer alles reibungslos. Denn wegen der Eifersucht von Kim stand die Beziehung schon oft vor einer Zerreißprobe. Und nun kommt auch noch ihre Schwangerschaft dazu – was Mike noch nicht weiß: Das Kind ist nicht von ihm!

So lernte BTN-Filip seine Freundin kennen

Für Mike ging es im Liebesleben bei “Berlin – Tag & Nacht” also ziemlich turbulent zu – aber wie sieht es eigentlich im privaten Leben des Darstellers aus? Filip Nikolic ist schon längst weg vom Singlemarkt, denn der Serien-Star ist glücklich vergeben! Der Darsteller postet auch immer mal wieder einen Schnappschuss von sich und seiner Freundin – aber wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt? “Ich war nie ein großer Fan davon, sein Privatleben auf Social Media zu zeigen, aber ja, mittlerweile zeigen wir unsere Beziehung öffentlich. Kennengelernt haben wir uns bei ‘Showdown – Die Wüstenchallenge’, wo sie ebenfalls gewinnen konnte”, erzählt Filip Nikolic im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das Paar führt eine Fernbedziehung

Der Darsteller war mal Profisportler im Bobfahren – auch seine Freundin ist sehr sportlich unterwegs. “Sie ist selbst Profisportlerin im CrossFit und besitzt zudem eine CrossFit Box in Recklinghausen”, erzählt er uns. Das Paar führt eine Fernbeziehung – damit scheinen die beiden aber super klarzukommen. “Dies führt dazu, dass wir eine klassische Fernbeziehung führen. Da ich aber dem Trubel Berlins gerne entfliehe, fahre ich am Wochenende meistens zu ihr ins schöne NRW. Sie ist Schwedin und ich freue mich sehr Weihnachten und Neujahr gemeinsam mit ihr zu verbringen”, so der Mike-Darsteller. Die Fans finden jedenfalls: Die beiden sind ein super sweetes Paar und passen perfekt zusammen! RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19:05 Uhr. Schon gelesen? Filip Nikolic: So kam der Mike-Darsteller zu BTN!