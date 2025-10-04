Feuerwehrmann Hendrik Polzin (†33) aus ARD-Doku tödlich verunglückt

Hauptbrandmeister Hendrik Polzin war einer der Stars aus zehnten Staffel der ARD-Doku „Feuer & Flamme“. Nun ist der Feuerwehrmann tödlich verunglückt.

Seit seiner Jugend rettete Hendrik Polzin zahlreiche Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen. Nun ist er bei einem Unfall tödlich verunglückt. Der Feuerwehrmann wurde nur 33 Jahre alt. Größere Bekanntheit erlangte er durch die ARD-Doku „Feuer & Flamme“. In dem Format war Hendrik Polzin in der zehnten Staffel zu sehen.

„Völlig fassungslos hast du uns zurückgelassen“

„Lieber Hendrik, völlig fassungslos hast du uns zurückgelassen in einer Welt, die sich plötzlich ohne dich weiter drehen muss. Von Kindesbeinen an warst du Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Nach einer 24-Stunden-Übung in der Jugend stand für dich fest: das mach‘ ich auch beruflich. Trotzdem hast du deine Wurzeln in der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach nie ganz losgelassen. Du hinterlässt ein tiefes Loch in deiner Familie, bei deinen Freunden, der BF und der FF. Mach’s gut!“, schreiben seine Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach in einem Statement bei Instagram.

Seit dem Jahr 2003 war Hendrik Polzin bei der Jugendfeuerwehr. Später ging er seiner „Leidenschaft für den Dienst am Nächsten sowohl in der Freiwilligen als auch in der Berufsfeuerwehr“ nach, wie EinsatzReport24 bei Instagram schreibt. Laut RTL verunglückte der Feuerwehrmann mit seinem Motorrad. Nähere Details zum Unfallhergang gibt es bisher noch nicht.

In einer Traueranzeige der Feuerwehr Heidelberg heißt es: „Hendrik Polzin trat 2003 in die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Heidelberg, Abteilung Rohrbach ein. 2019 machte er sein Ehrenamt zu seinem Beruf und nahm seinen Dienst der Berufsfeuerwehr, Wachabteilung 1 auf. Für sein Pflichtbewusstsein und seine Einsatzbereitschaft, in der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr, wird er unvergessen bleiben. Seine herzliche Art und Freundlichkeit fehlen uns bereits jetzt. Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie.“