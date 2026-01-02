Feuer-Tragödie in der Schweiz: Golf-Star Emanuele Galeppini (†16) unter den Toten von Crans-Montana

Die Feuer-Katastrophe von Crans-Montana erschüttert die ganze Schweiz! Unter den Todesopfern ist auch der italienische Golf-Star Emanuele Galeppini. Das teilte sein Sportverband in sozialen Medien mit.

Sie wollten ausgelassen feiern – doch dann kam es in Crans-Montana zu einer Feuer-Katastrophe. In einer Kellerbar in dem Schweizer Nobel-Skiort brach ein verheerender Brand aus. Rund 40 Menschen starben in der Feuer-Hölle, 119 wurden zum Großteil schwer verletzt.

„Der italienische Golfverband trauert um Emanuele Galeppini“

Unter den Todesopfern ist auch der beliebte Golf-Profi Emanuele Galeppini. Der junge Sportler konnte dem Flammeninferno in der Bar „Le Constellation“ nicht entkommen. „Der italienische Golfverband trauert um Emanuele Galeppini, einen jungen Sportler, der Leidenschaft und authentische Werte mitbrachte“, teilte der Verband auf der Plattform „X“ mit.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per… pic.twitter.com/zFPW2Amcoi — Fed.Italiana Golf (@FederGolf) January 1, 2026

Emanuele Galeppini wurde nur 16 Jahre alt. Zuvor stand der Teenager auf der Vermisstenliste des italienischen Außenministeriums, wie mehrere Medien berichten. In der italienischen Zeitung „La Repubblica“ sagte sein Onkel Sebastiano Galeppini: „Derzeit gilt Emanuele weiterhin als vermisst, und wir warten auf die Ergebnisse der DNA-Tests.“

Das Golftalent ist das erste identifizierte Opfer der Tragödie, wie die Schweizer Zeitung „Blick“ berichtet. Die Bar war besonders bei jungen Leuten beliebt – deshalb ist damit zu rechnen, dass in der Silvesternacht weitere junge Menschen aus dem Leben gerissen wurden. Über deutsche Todesopfer ist laut der „Bild“-Zeitung bisher nichts bekannt.

Am Freitag gaben die Behörden bekannt, wie das Feuer in der Bar überhaupt ausbrechen können. Auslöser für die Tragödie waren demnach Feuerfontänen auf Champagnerflaschen, welche die Decke in Brand gesetzt haben.