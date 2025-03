Feuer-Hölle: Sänger (†43) rettet Fans aus brennenden Nachtclub – dann stirbt er selbst

Der Sänger Andrej Gjorgjieski rettete in Nordmazedonien immer wieder Fans aus einer brennenden Diskothek – dann ist er selbst in der Flammen-Hölle im Alter von 43 Jahren verstorben.

Das verheerende Feuer in dem Nachtclub „Pulse“ in Nordmazedonien riss in der Nacht zu Sonntag mindestens 59 Menschen in den Tod, 155 weitere Personen wurden verletzt. Eine Pyro-Show hat ein Flammeninferno in dem Club ausgelöst.

Andrej Gjorgjieski stand am Abend der Feuerkatastrophe als Frontmann der Band DNK auf der Bühne. Er hätte sich in Sicherheit bringen können – jedoch rettete er Fans und ist dann selbst in der Flammen-Hölle verstorben.

Er rannte immer wieder zurück, um Fans aus dem brennenden Club zu holen. „Er hätte weglaufen können. Aber er hat sich entschieden, umzudrehen“, erklärte sein Manager in der Zeitung The Independent. Ein heldenhafter Einsatz, welcher ihm selbst das Leben kostete – er hinterlässt eine Tochter sowie seine Ehefrau.

Fast die gesamte Band kommt ums Leben

Neben ihm starben auch Band-Fotograf Aleksandar Efremov, Backgroundsängerin Sara Projkovska, Schlagzeuger Gjorgji Gjorgiev und Keyboarder Filip Stevanovski. Lead-Sänger Vladimir Blazev kämpft im Krankenhaus noch um sein Leben.

Dem Club „Pulse“ fehlte laut Medienberichten die Betriebserlaubnis als Discothek. Offenbar hielten sich in dem Gebäude zu viele Menschen auf. Während des Brandes waren rund 1.500 Menschen in dem Club anwesend. Das Feuer hat sich rasend schnell ausgebreitet. Die Polizei ermittelt gegen rund 20 Verdächtige.

„Der Verlust so vieler junger Leben ist irreparabel“

Nordmazedoniens Ministerpräsident Hristijan Mickoski zeigt sich erschüttert: „Der Verlust so vieler junger Leben ist irreparabel. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Familien und Freunden der Opfer.“ Er kündigte eine umfassende Untersuchung an: „Der Staat wird alles tun, um sicherzustellen, dass sich solch eine Tragödie nie wieder wiederholt.“

Auch Fußballprofi Andrej Lazarov verstarb in der Flammen-Hölle, welcher ebenfalls andere retten wollte. „Mit tiefem Bedauern geben wir bekannt, dass unser Fußballer Andrej Lazarov zu den Opfern des tragischen Feuers in Kočani zählt. Als die heroische Person, die er war, verlor Lazarov sein Leben beim Versuch, anderen zu helfen“, teilte sein Klub FC Shkupi in einem Statement in den sozialen Netzwerken mit.