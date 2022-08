Feuer-Crash: Die Todesursache von Anne Heche ist bekannt!

Anne Heche ist mit ihrem Wagen vor zwei Wochen gegen ein Wohnhaus gerast. Danach kam der Hollywood-Star sofort in ein Krankenhaus – dort fiel sie ins Koma und starb einige Tage später. Nun wurde die Todesursache offiziell bekanntgegeben.

Nachdem sie mit dem Wagen gegen die Hauswand gerast ist, ging das Auto in Flammen auf. Wenige Tage nach dem Unfall wurde Anne Heche für hirntot erklärt. Ihr letzter Wunsch sollte noch in Erfüllung gehen: Die Schauspielerin wollte ihre Organe spenden. Die lebenserhaltenden Geräte wurden am 15. August 2022 endgültig abgeschaltet.

Die Todesursache von Anne Heche wurde offiziell bestätigt

Jetzt wurde die offizielle Todesursache bekanntgegeben. Laut dem Gerichtsmediziner verstarb Anne Heche an thermischen Verletzungen sowie eine Rauchvergiftung, wie das Magazin People berichtet. Die Schauspielerin erlitt zudem einen „Brustbeinbruch aufgrund eines stumpfen Traumas“. Der Tod wurde offiziell als Unfall eingestuft.

Ihre Ex-Freundin Ellen DeGeneres durfte nicht mit auf Beerdigung

Bekannt wurde Anne Heche vor allem durch die Serie „Ally McBeal“ – aber sie wirkte auch in zahlreichen anderen Produktionen mit. Darunter zählten beispielsweise „Men in Trees“, „Hung – Um Längen besser“ oder Volcano“. Anne Heche war mehrere Jahre mit der US-Talkmasterin Ellen DeGeneres zusammen. Ihre Ex-Freundin durfte jedoch nicht auf die Beerdigung. „Annes Beerdigung findet diese Woche statt und Ellen wird nicht eingeladen sein. Es werden nur enge Verwandte und Freunde da sein!“, sagte ein Insider gegenüber Radar Online. Schon gelesen? Nach Feuer-Crash: Anne Heche offiziell für tot erklärt!