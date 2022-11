Feuchte Träume: Das steckt wirklich dahinter!

Bestimmt hast du schon mal was von „feuchten Träumen“ gehört – besonders bei Jungs ist das Phänomen weit verbreitet. Doch was hat es damit eigentlich auf sich? KUKKSI verrät, was es damit auf sich hat.

Einen Orgasmus bekommen wir bei Selbstbefriedigung oder beim Geschlechtsverkehr. Es kann aber tatsächlich auch zu einem spontanen Samenerguss kommen – und zwar ohne, dass du dafür was tun machst. Das kann vor allem im Schlaf vorkommen. Es kommt immer wieder vor, dass Boys während dem Schlaf eine Ejakulation bekommen. Dahinter steckt absolut keine Krankheit – ganz im Gegenteil: Ein Orgasmus im Schlaf ist ein Zeichen dafür, dass der Körper perfekt funktioniert. Das Phänomen wird auch als „feuchter Traum“ bezeichnet.

Darum hast du feuchte Träume

Wenn wir nachts schlafen, dann träumen wir auch – das Gehirn ist dabei aber sehr aktiv. Kommt in dem Traum etwas erotisches vor, kann es durchaus sein, dass du ein steifes Glied bekommst. Und dann ist sogar ein Orgasmus nicht ausgeschlossen. Merken tut man das in den meisten Fällen nicht – jedoch beim Aufstehen könnte es in der Hose etwas feucht sein. Daran ist gut zu erkennen, dass man einen „feuchten Traum“ hatte. Die wenigsten Menschen können ihre Träume kontrollieren und das Phänomen kommt besonders bei Jungs im Teeniealter vor. Dafür muss man sich absolut nicht schämen.

Rund 80 Prozent der Jungs hatten nachts einen Orgasmus

Laut einigen Studien hatten rund 80 Prozent der Jungs im Schlaf schon mal einen Orgasmus. Das betrifft aber nicht nur Boys – auch bei Mädels können sexuelle Träume durchaus vorkommen. Ein nächtlicher Samenerguss läuft unterbewusst ab und lässt sich nicht kontrollieren – spätestens am Morgen merkst du aber, dass es in deiner Unterhose feucht ist. Eine Ejakulation kommt vor allem dann nachts vor, wenn man gestresst ist. Die Schlafposition hat darauf ebenfalls Einfluss: Demnach kommen Bauchschläfer besonders oft.