Festival-Sommer: Diese Events finden 2021 statt!

Hurricane, Deichbrand, Rock am Ring und zuletzt auch die Fusion – zahlreiche Festivals wurden auch 2021 abgesagt. Zwar hat sich die Corona-Pandemie entspannt, aber für die Veranstalter ist die Lage dennoch zu unsicher. Einige Festivals finden aber in diesem Sommer dennoch statt. KUKKSI gibt einen Überblick.

Beim Deichbrand Festival sollten eigentlich die Beatsteaks in Cuxhaven auf der Bühne stehen. Das Event wurde aber nun auf Juli 2022 verschoben. „Ich denke, das ist auch allen bewusst: Das ist eine Firma, die das veranstaltet, und wir zahlen damit unsere Gehälter. Sagen wir mal als Beispiel, das Deichbrand kann stattfinden mit einer Inzidenz von zehn im Juli, und dann ist aber eine Woche vorm Deichbrand die Inzidenz elf. Dann sagen die Behörden, tut mir leid, schön, dass ihr das alles organisiert habt, aber ihr könnt das so nicht veranstalten“, so die Macher in einem Podcast.

Wacken soll in kleiner Form stattfinden

Das „Hurricane“-Festival sowie Rock am Ring werden in diesem Jahr ebenfalls nicht stattfinden. Und auch „Melt“ und „Splash“ wurden auf 2022 verschoben. Das Metalfestival Wacken in Schleswig-Holstein soll aber stattfinden – jedoch in deutlich kleinerer Form, als es Fans sonst gewöhnt sind. „Liebe Metalheads, wir sind überwältigt von den vielen positiven und ermutigenden Nachrichten, Ideen und Anregungen von euch, die uns auf allen Kanälen erreichen. Genau dieser Rückhalt ist der Grund, weswegen wir gemeinsam mit anderen Festivalveranstaltern, verschiedenen Behörden, Virologen, Epidemiologen, Hygienikern, Politikern und vielen weiteren Experten unermüdlich an Ideen und Konzepten arbeiten. Ziel ist es, euch ein sicheres und fröhliches Wacken Open Air zu ermöglichen“, heißt es in einem Statement. Die Tickets sind dafür übrigens schon längst ausverkauft. Die Festival-Alternative findet vom 16. bis 18. September statt.

Diese Festivals finden ebenfalls statt

Big City Beats World Club Dome

Das „Big City Beats World Club Dome“-Festival soll vom 3. bis zum 5. September im Deutsche Bank Park in Frankfurt stattfinden. Eigentlich sollte das Event im Juni stattfinden, aber die Lage war noch zu ungewiss. Die Veranstalter hoffen nun, dass man im September wieder ausgelassen feiern kann.

„About you Pangea“-Festival

Rund 15.000 Fans dürfen sich beim „About you Pangea“-Festival versammeln, welches vom 19. bis 22. August in der Nähe von Rostock stattfinden soll. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt – deshalb darf man hier auch ohne Maske feiern. Denn man will herausfinden, wie oder ob solche Events während einer Pandemie funktionieren können.

„Airbeat One“-Festival

Das Musikfestival „Airbeat One“ in Mecklenburg-Vorpommern soll vom 8. bis 12. September stattfinden. Zehntausende Elektro-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten! Unter anderem treten Künstler wie Steve Aoki und Robin Schulz auf. Und natürlich gibt es ein strenges Hygienekonzept.

„Fusion“-Festival

Das Festival „Fusion“ musste aufgrund der Pandemie schon zweimal abgesagt werden. Nun wagen die Veranstalter einen neuen Versuch. Auf dem ehemaligne Flugplatzgelände in Lärz (Mecklenburg-Vorpommern) sollen am 20. August 2021 rund 30.000 Menschen kommen dürfen – natürlich gilt auch hier ein strenges Hygienekonzept.