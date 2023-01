Ferritischer Stahl – die wichtigsten Informationen und seine Anwendungen

Nichtrostende Stähle mit ferritischem Gefüge haben gute mechanische Eigenschaften. Sie weisen eine hohe Streckgrenze auf, sind leichter zu schneiden und zu bearbeiten, haben eine gute Wärmeleitfähigkeit und zeigen eine höhere Beständigkeit gegen chloridinduzierte Spannungsrisskorrosion als austenitische Stähle. Auch die Magnetizität ist eine grundlegende Eigenschaft dieses Stahls. Ferritischer Stahl zeichnet sich durch das Fehlen von Nickel in der chemischen Zusammensetzung aus. Er enthält jedoch mindestens 10,5 % Chrom. Weitere Elemente der Legierung sind Molybdän, Aluminium und Titan. Ferritische Stähle, die mit Niob stabilisiert sind, weisen eine hohe Verformungsbeständigkeit auf.

Das Fehlen des teuren Nickels im ferritischen Stahl führt zu seinem niedrigen Preis. Daher ist er in der Industrie weit verbreitet. Er wird hauptsächlich in der Automobil- und Lebensmittelindustrie sowie in der Koks- und petrochemischen Industrie verwendet. Darüber hinaus wird er für den Bau einiger Anlagen in der chemischen Industrie, für Küchengeräte und für die Herstellung von Haushaltsgeräten verwendet.

Ferritische Stähle können in fünf Gruppen unterteilt werden

Gruppe I enthält bis zu 14 % Chrom, das einen Schutz gegen Rost bietet. Die Gruppe umfasst folgende Stahlsorten gemäß der AISI-Norm: 409, 410, 410L, 420. Der geringe Chromgehalt führt zu einem niedrigen Preis für diese Sorten. Sie werden in Umgebungen ohne Kontakt mit Wasser verwendet. Sie eignen sich gut als Material für Innenausstattungen und werden bei der Herstellung von Auspuffanlagen und anderen Fahrzeugkomponenten sowie für Gehäuse von Unterhaltungselektronik verwendet.

Die Gruppe II und die Stahlsorte 430 sind die gängigsten unter den ferritischen Stählen. Auf diese Sorte entfallen 48 % der weltweiten Produktion. Mit einem Chromanteil von bis zu 18% weist der Stahl eine gute Korrosionsbeständigkeit auf und wird daher in Umgebungen eingesetzt, die eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit erfordern – z.B. bei Anwendungen in Kontakt mit Wasser. Er wird bei der Herstellung von Haushaltsgeräten wie Geschirrspülern oder den Trommeln von Waschautomaten verwendet.

Zur Gruppe III gehören Stähle mit Legierungszusätzen wie Titan und Niob, die für eine bessere Schweißbarkeit und Verformbarkeit sorgen. Es gibt die Typen 430Ti, 439, 441. Dieser Stahl wird in ähnlichen Anwendungen wie Gruppe II verwendet: z. B. bei der Herstellung von Auspuffanlagen für Kraftfahrzeuge, von geschweißten Teilen in Wasch- und Geschirrspülautomaten, in der Lebensmittelindustrie bei der Herstellung von Tanks und Transportbehältern.

Die Stahlsorten der Gruppen IV und V zeichnen sich durch Chromgehalte zwischen 18 % und 30 % aus. Sie enthalten außerdem einen Molybdän-Zusatz, der insgesamt die höchste Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Der Stahl wird in der küstennahen Umgebung verwendet, außerdem bei der Herstellung von Haushaltsgeräten, Bauteilen in der Automobilindustrie oder in der Bauindustrie.

Die häufigste ferritische Stahlsorte ist EN 1.4016 (AISI 430).

