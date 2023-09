Felching: Das steckt hinter dem gefährlichen Sex-Trend

Einige Sex-Praktiken sind wirklich nichts für schwache Nerven – dazu gehört auch „Felching“. Und dieser kann sogar sehr gefährlich sein und ist mit einigen Risiken verbunden. Was wirklich dahintersteckt und warum das sogar negative Folgen für die Gesundheit haben kann…

Sex soll vor allem eins – und zwar Spaß machen! Gegen neue Experimente im Bett spricht ebenfalls nichts – ganz im Gegenteil: So wird es beim Liebesspiel nicht langweilig. Auch exotische Stellungen können dem Liebesleben einen neuen Schwung verleihen. In den vergangenen Jahren verbreiteten sich aber auch immer wieder Sex-Trends – einige davon sind skurril, andere teils gewöhnungsbedürftig, aber teilweise sogar gefährlich. Dazu zählt auch die Praktik „Felching“.

Das steckt hinter „Felching“

Beim „Felching“ werden Vaginal- oder Analverkehr mit Oralsex kombiniert. Und es steht ein ganz besonderer Drink im Vordergrund – und zwar die Samenflüssigkeit des Mannes. Die Praktik ist einfach erklärt: Der Mann kommt in der Frau zum Orgasmus und zieht sein Ejakulat danach wieder aus seiner Partnerin raus, wie Cosmopolitan schreibt. Das kann zum einen mit der Zunge passieren, aber es können auch diverse Hilfsmittel eingesetzt werden – dazu zählt beispielsweise ein Strohhalm. Dieser Sex-Trend hat es in sich und klingt für die meisten wohl eher gewöhnungsbedürftig – außerdem birgt diese Praktik auch noch einige Risiken.

Darum ist die Sex-Praktik gefährlich

Beim Verwenden von diversen Gegenständen kann es zu Verletzungen in der Vagina oder am Anus kommen. Insbesondere kann das auf scharfkantige Gegenständen zutreffen. Zudem besteht die Gefahr, dass man über den Anus mit Darmbakterien in Berührung kommt. Diese können zu Erkrankungen wie Hepatitis A, Hepatitis B und Herpesviren führen. Zudem kann „Felching“ nur ohne Kondom praktiziert werden – eine Infektion mit weiteren Geschlechtskrankheiten ist daher nicht ausgeschlossen. „Felching“ ist definitiv nichts für jeden und generell sollte man von diesem Trend lieber die Finger lassen. Denn damit kann man nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch die des Partners gefährden. Und für einen kurzen Kick ist es das definitiv nicht wert… Schon gelesen? Prostata-Play: Sex-Trend mit Orgasmus-Garantie