Bereits seit Wochen ist es um Bibi und Julian Claßen ziemlich still im Netz geworden. Für die Influencer war das ungewöhnlich und die Fans vermuteten, dass etwas nicht stimmt. Damit hatten sie recht: Die YouTuber haben sich getrennt!

Seit Wochen spekuliert die Community, dass bei Bibi und Julian Claßen der Haussegen ziemlich schief hängt. Seit einiger Zeit war es bei Instagram still und dann tauchten auch noch Bilder von Bibi und einem anderen Mann auf. Bisher hatten sich aber weder Bibi noch Julian zu den Gerüchten geäußert – bis jetzt! Denn nun wurde das Liebes-Aus bestätigt.

Julian bestätigt die Trennung

„Ich mache es kurz und schmerzlos: Ja, Bibi und ich haben uns getrennt“, sagt Julian Claßen bei Instagram. „Mehr kann und will ich zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht sagen“, meinte er weiter. Die Trennung ging wohl von Bibi aus. Julian selbst ist jedenfalls ziemlich geknickt: „Ich weiß nicht, wie das weitergeht, was ich poste und was ich mache. Ich denke, das versteht ihr, dass ich da jetzt gerade nicht so den Kopf dafür habe.“ Seine Ex-Frau ist dagegen wohl wieder sehr glücklich, denn im Netz sind sehr intime Bilder mit einem anderen Mann aufgetaucht.

Fans und Freunde reagieren fassungslos

Julian bedankt sich aber dennoch bei den Fans: „Ich wollte mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure lieben und aufbauenden Worte. Es ist schön, dass so viele Menschen einem so liebe Nachrichten schreiben. Das hat mich sehr gefreut." Die Community reagierte fassungslos auf die Trennung. Auch YouTube-Star Liont ist fassungslos. „Ich hätte in meinem Leben mit allem rechnen können, aber dass sich Bibi und Julian nun wirklich getrennt haben, hätte ich mir niemals vorstellen können", schrieb die Netz-Bekanntheit beim Kurznachrichtendienst Twitter.