Familienplanung: Kim Gloss will noch weitere Kinder!

Kim Gloss ist ein Multitalent! Die ehemalige DSDS-Kandidatin ist nicht nur Sängerin, sondern hat auch ihre eigene Make-up-Linie rausgebracht und ist als Influencerin sehr erfolgreich. Doch die Beauty ist auch eine Vollzeit-Mutti. Bei KUKKSI spricht sie über ihre Familienplanung.

Kim Gloss und Alexander Beliaikin haben sich im vergangenen Jahr verlobt. Erst kürzlich sprach die Sängerin darüber, wann die Hochzeit stattfinden soll. Ihre Tochter Amelia ist ihr ganzer Stolz – hinzu kam auch noch ein Stiefsohn. Doch hat sie mit der Familienplanung abgeschlossen?

Kim Gloss will noch zwei Kinder

Wir haben Kim Gloss gefragt, ob sie noch weitere Kinder will. „Auf jeden Fall. Ich möchte eigentlich noch zwei Kinder haben. Ich arbeite zwar in meinem Business, aber habe neben meiner Tochter auch noch einen Stiefohn. Die hole ich von der Schule ab und mache mit denen Ballett, spiele Instrumente und koche jeden Tag frisch – ich bin also eine Vollzeit-Mutti“, erzählt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Amelia wird also mit großer Wahrscheinlichkeit noch Geschwister bekommen. „Die beiden werden langsam groß – die wollen beispielsweise nicht mehr kuscheln oder abgeknutscht werden. Die lassen das nicht mehr zu. Deshalb meinen ich und mein Verlobter, wir wollen noch weitere Kinder“, verriet uns Kim Gloss weiter. Schon gelesen? Kim Gloss: Hochzeit noch in diesem Jahr?