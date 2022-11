Familie Ritter: Das wurde aus den Söhnen der Nazi-Familie!

Im Jahr 1994 begleitete „Stern TV“ erstmals Familie Ritter aus Köthen. Seitdem wird die Familie von einem Kamerateam begleitet. Im Jahr 2001 ist Familienoberhaupt Karin Ritter verstorben. Doch wie ging es mit den Söhnen der Nazi-Familie weiter?

Seit mehr als 25 Jahren können die Fernsehzuschauer das Schicksal von Familie Ritter begleiten. Mama Karin Ritter und ihre drei rechtsradikalen Söhne Norman, Christopher und Andy wurden zu Kultfiguren im deutschen Fernsehen. Die Zuschauer reagierten fassungslos, aber saßen dennoch gebannt vor dem Fernseher und konnten die teilweise dramatische Entwicklung der Söhne miterleben. Im Jahr 2001 ist Karin Ritter im Alter von 66 Jahren verstorben. Doch wie ging es dann eigentlich mit den Söhnen weiter?

Karin Ritter ist verstorben

Im Jahr 2021 ist Karin Ritter im Alter von 66 Jahren verstorben. Die Familie rutschte immer weiter ab, ihr absurder Lebensstil begleitet „Stern TV“ seit mehr als 25 Jahren. Aufgrund ihrer Rechtsradikalität wird sie auch die „Nazi-Familie“ genannt. Kurz vor ihrem Tod gab es immer wieder Spekulationen um eine Lungenkrebserkrankung, denn Karin Ritter war starke Raucherin.

Das machen die Ritter-Söhne heute

Norman Ritter

Norman Ritter ist Alkoholiker und seine Erkrankung Leberzirrhose schränkte ihn ein – so war er teilweise bewegungsunfähig. Zudem ist er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen – so plante er mit 9 Jahren seinen ersten Überfall und wollte Skinhead werden. Zwar gab es Phasen in einem Kinderheim, wo er sein Leben in den Griff bekommen wollte – als er jedoch zurück nach Köthen kam, ging wieder alles den Bach runter. Nach einem Raubüberfall auf einen Obdachlosen wanderte er wieder in den Knast. Er hat mittlerweile selbst zwei Kinder, zu welchen er jedoch keinen Kontakt hat.

Andy Ritter

Genau wie sein Bruder Norman hat auch Andy Ritter eine traurige Vergangenheit. So befging er ebenfalls immer wieder Straftaten, weshalb er ebenfalls schon im Gefängnis saß. Seine Wohnung war zugemüllt und flog aus der Bleibe – dann landete er erneut im Obdachlosenheim. Zwar suchte er zwischenzeitlich einen Job, jedoch blieb das erfolglos. Seine größte Stütze ist Freundin Annett, welche seit mehr als 8 Jahren zu ihm steht.

Christopher Ritter

Und wie sollte es auch anders sein: Auch Christopher Ritter wurde schon oft verhaftet – unter anderem wegen diverser Prügelattacken oder Einbrüchen. Zuletzt schnitt er bei einem Streit beinahe das Ohr eines Schulfreundes ab. Genau wie Norman ist auch er alkoholabhängig – zwar begann er mal eine Therapie, diese hat er jedoch abgebrochen. Zuletzt lebte er in einer Obdachlosenunterkunft.

René Ritter

René Ritter ist ebenfalls Alkoholiker und wanderte ebenfalls immer wieder in den Knast. Der älteste Sohn wollte zwar einen Neuanfang wagen, laut „Stern TV“ hatte er jedoch einen Rückfall und griff wieder zur Flasche. Schon gelesen? Was ist die Todesursache? Daran starb Nazi-Mutter Karin Ritter