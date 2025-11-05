Fall bei „Aktenzeichen XY“: Leiche von Fabian (†8) wurde angezündet!

Nach dem Gewaltverbrechen an dem 8-jährigen Fabian aus Güstrow setzen die Ermittler jetzt auf neue Hinweise aus der Bevölkerung. Um den Fall geht es am Mittwoch in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“.

Vor fast vier Wochen verschwand Fabian (8) aus Güstrow. Einige Tage später wurde die Leiche des Kindes gefunden. Nun haben die Ermittler neue, schockierende Details zu dem Fall bekanntgegeben.

Laut Polizei: Fabian wurde angezündet

Die Leiche von Fabian wurde angezündet. Das gab die Polizei jetzt in einer Mitteilung bekannt: „Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen ist der achtjährige Junge aus Güstrow am 10.10.2025 getötet und an dem späteren Auffindeort abgelegt worden. Vermutlich zur Verschleierung der Spurenlage wurde der Leichnam anschließend angezündet.“ An dem Tag, wo Fabian verschwand, wurde er auch umgebracht.

Das Kind wurde bisherigen Ermittlungen zufolge am 10. Oktober getötet und in einem Wald bei Güstrow abgelegt. Danach wurde die Leiche angezündet – das soll laut den Ermittlern am selben Tag zwischen 11 und 15 Uhr geschehen sein.

Jetzt folgt ein neuerlicher Aufruf der Polizei: „Die Verfolgungsbehörden bitten alle Zeugen, die sich in dem genannten Zeitraum in der Umgebung des späteren Auffindeortes in Klein Upahl aufgehalten haben, sämtliche sachdienlichen Feststellungen zu Personen, Fahrzeugen und anderen Umständen der nächsten Polizeidienststelle mitzuteilen.“

„Unter Darstellung der räumlichen Gegebenheiten“ wird der Fall auch in der neuen Folge von „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ thematisiert. In der ZDF-Fahndungssendung sollen auch Fotos der Auffindesituation gezeigt werden. Zudem soll dort eine Hotline-Nummer genannt werden. Bis dahin können Hinweise an die Telefonnummer 0800 59 77 268 abgegeben werden.