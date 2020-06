Falko Ochsenknecht: So war für BTN-Ole die Rückkehr am Set!

Falko Ochsenknecht war von 2011 bis 2017 in der Rolle des Ole bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Da die Story seines Charakters angeblich auserzählt war, musste der Fan-Liebling damals aussteigen. Doch nun feiert er am Set sein Comeback! Bei KUKKSI hat der Darsteller verraten, wie die ersten Tage am Set waren.

Der Darsteller ist total happy, wieder bei „Berlin – Tag & Nacht“ mitspielen zu dürfen. Zuletzt fehlte ihm ein geregelter Tagesablauf – diesen hat er nun wieder. Die erste Folge mit Falko Ochsenknecht wird schon bald über den Bildschirm flimmern – aber wie war eigentlich die Rückkehr am Set? „Die Begrüßung, die war schön, keine Frage. Aber es war auch komisch diese ganzen jungen Gesichter da zu sehen, man hat sich da so gedacht: mein Gott, bin ich alt geworden“, sagt Falko Ochsenknecht im exklusiven Interview mit KUKKSI.

BTN-Falko hat die Arbeit am Set vermisst

Und hat er die Arbeit am Set vermisst? „Ja, natürlich! Erst mal hab ich die Leute vermisst, den ganzen Spaßfaktor, den wir am Set hatten, natürlich auch Fabrizio. Und ich habe den geregelten Tagesablauf vermisst, weil ich ja unter der Woche doch recht viel Zeit hatte“, erzählt uns der Darsteller weiter.

So kam es zum Comeback

Als er die Anfrage bekam, wieder bei „Berlin – Tag & Nacht“ mitzuwirken, musste Falko Ochsenknecht nicht lange überlegen. „Ich habe eine E-Mail bekommen, da stand drin, ob ich mir noch mal eine Zusammenarbeit mit der Rolle ‚Ole ohne Kohle‘ vorstellen könnte, da hab ich gern Ja gesagt“, verriet er uns. Zuletzt arbeitete Falko Ochsenknecht als Schlagersänger und brachte mehrere Songe heraus. Dewr „Ole ohne Kohle“-Darsteller hat außerdem das Buch „Mobbing, Ruhm und treue Hunde“ veröffentlicht. Die Fans freuen sich riesig, dass Ole wieder zurück ist – wahrscheinlich wird er die WG wieder ordentlich aufmischen. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.