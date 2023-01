Fack Ju Göhte: 5 Geheimnisse rund um die Filmreihe

„Fack Ju Göhte“ gehört zu den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten und hat einige Rekorde gebrochen. Doch auch einige Jahre gibt es noch einige Geheimnisse zu der Filmreihe. KUKKSI enthüllt einige Details.

Zeki Müller ist Ex-Knasti und will eigentlich nur sein Geld vom letzten Banküberfall abholen. Kleines Problem: Da wo er sein Geld vergraben hat, steht jetzt die Goethe-Gesamtschule. Also was machen? Ganz klar: Alle nötigen Papiere fälsche, um sich als Lehrer ausgeben. Eben diese Geschichte und der Humor des Film haben ihn zu einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Filme aller Zeiten werden lassen. Doch was für Probleme gab es während den Dreharbeiten. Und wer hat eigentlich das Drehbuch geschrieben?

Geheimnisse um „Fack Ju Göhte“

Drehbuch „Fack Ju Göhte 2“: Natürlich hat das fertige Drehbuch Bora Dagtekin geschrieben. Elyas M’Barek hat auf seiner Facebookpage seine Fans über den Verlauf und Namen des zweiten Teils abstimmen lassen.

41 Tage Drehzeit hat der erste Teil der Trilogie nur benötigt! Das ist für einen Film gar nicht mal so viel. Denn normalerweise braucht man für einen 90-minütigen Spielfilm um die 50-100 Tage! Dabei muss man sagen, dass der Aufwand für den Film geringer war als beim zweiten Teil, der wesentlich länger Zeit beansprucht hat.

Rechtsstreit: Tatsächlich hat der europäische Gerichtshof 2018 entschieden, dass der Titel zu vulgär wäre. Der Titel sei in Verbindung des Dichter Goethe und den Wörtern „Fuck you“ nicht „der guten Sitte entsprechen“. Constantin Film ließ dies nicht auf sich sitzen und ging gegen das Urteil vor nun wird in gerichtlichen Verfahren entschieden, ob Merchandise mit dem Namen „Fack Ju Göhte“ hergestellt werden darf oder nicht.

„Suck Me Shakespeer“: So heißt der Film auf internationaler Ebene. Denn: „Fack Ju Göhte“ lief unter anderem in Frankreich, Tschechien und Südkorea!

Promis für den zweiten Teil: Die ein oder andere Überraschung hielt der zweite Teil bereit: Stars wie Dagi Bee, Shirin David oder Ex-„Berlin – Tag & Nacht"-Star Patrick Boll haben in „Fack Ju Göhte 2" mitgewirkt. Patrick war damit der erste Scripted-Reality-TV-Star, der in einem Kinofilm mitgespielt hat!