Fabrizio ist zurück: So ging es für Fernando Dela Vega nach dem BTN-Aus weiter!

Fernando Dela Vega kehrt zu „Berlin – Tag & Nacht“ zurück. Er gehört zu den Urgesteinen der erfolgreichen RTLZWEI-Daily – im Jahr 2017 ist er jedoch ausgestiegen. Nun feiert er als Fabrizio in der Serie sein Comeback. Bei KUKKSI verrät der Darsteller, wie es für ihn nach dem Serien-Aus weiterging.

Es war ein riesiger Schock für die Fans: Im Jahr 2017 kehrte Fernando Dela Vega der Serie den Rücken. Doch schon ab diesem Freitag ist er wieder in der Serie zu sehen. Nach einer dreijährigen Pause feiert er als Fabrizio sein Comeback und mischt die WG von Joe ordentlich auf.

Das hat er nach dem Serien-Aus gemacht

Doch wie ging es für ihn eigentlich seit 2017 weiter? „Ich bin viel auf Tattoo Conventions rumgetingelt, in ganz Deutschland und hab mich selber ein bisschen zustechen lassen. Also, ich steh auf Tätowierungen, ich möchte auch noch mehr tätowiert werden“, erzählt Fernando Dela Vega im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Fernando Dela Vega hatte eine schwere Phase

Nach dem Serien-Aus bei BTN ging es ihm absolut nicht gut und litt an Depressionen. Mittlerweile steht der Darsteller wieder voll im Leben. „Aber jetzt geht es mir wieder besser, zu tausend Prozent. Ich bin momentan der glücklichste Mann, der in Berlin rumläuft, glaube ich“, erzählt er.

Fabrizio ist bei Berlin – Tag & Nacht zurück

Zu den anderen Darstellern hatte er in den vergangenen Jahren eher weniger Kontakt. „Hin und wieder mal zur Katrin, der Ole hat sich ab und zu mal gemeldet, das war es eigentlich, aber ich wollte zu der Zeit eigentlich auch nicht so viel Kontakt, weil es mir ja nicht so gut ging“, so der Darsteller. Die Fans freuen sich jedenfalls riesig, dass er als Fabrizio wieder am Set steht. Die neuen Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ laufen täglich um 19 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht: So wird das Comeback von Fabrizio!