KUKKSI berichtet immer wieder über kuriose und teils schräge Sex-Trends. Doch ein Hype ist echt abgefahren und schockiert regelrecht: Der gefährliche Sex-Trend „Eyeball Licking“ wurde bei Teenagern in den vergangenen Jahren immer beliebter.

Einige Praktiken im Bett schockieren immer wieder. „Eyeball Licking“ gehört definitiv dazu, aber wurde immer gefragter. Dabei lecken sich Teenies gegenseitig die Augapfel. WTF! Ein Drittel aller Sechstklässler einer japanischen Grundschule haben den Trend bereits ausprobiert, wie der Daily Caller berichtet. Dabei muss die eine Person ihr Auge geöffnet haben, während der andere mit seiner Zunge über Iris, Pupille und Augapfel leckt.

Eine Studentin packt über den Sex-Trend aus

„Mein Freund begann vor einigen Jahren meine Augäpfel abzulecken und ich liebte es einfach. Ich bin nicht mehr mit ihm zusammen, aber ich bitte Männer immer noch, meine Augäpfel zu lecken. Es macht mich kribbelig. Es ist, wie wenn er an meinen Zehen lutscht“, offenbart eine Studentin der amerikanischen Huffingtonpost.

Experten warnen vor „Eyeball Licking“

Der Trend ist nicht nur absolut CRAZY und für einige unvorstellbar, sondern ist auch extrem gefährlich! Jetzt warnen Experten sogar davor, sich die Augäpfel zu lecken. Die krasse Folgen können nämlich Schäden an der Netzhaut und Entzündungen aller Art auslösen. Durch die Zunge können Bakterien auf die empfindliche Hornhaut gelangen – das kann teils heftige Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann das sogar zu Bindehautentzündungen oder sogar der Verlust des Sehvermögens führen.

„Dieser Trend sollte nicht nachgemacht werden. In unserem Mund tummeln sich immer zahlreiche Keime und Bakterien. Durch die Berührung der Zunge auf der hochempfindlichen Hornhaut werden diese Bakterien in das Augen übertragen, die Augenreizungen und schmerzhafte Bindehautentzündungen hervorrufen können. Zudem kann die Zunge die Hornhaut verletzen, z. B. durch Essensreste, die über das Lecken in das Auge gelangen. Auch Herpes-Labialis-Viren können übertragen werden und zu schweren Infektionen führen“, sagt Augenmediziner Dr. Erik Wölfel in der Bild-Zeitung. Schon gelesen? Husband Stich: So grausam ist der Sex-Trend!