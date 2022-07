Extrem-Hitze: In diesen Regionen sind bis 40 Grad möglich!

Eine extreme Hitzewelle kommt nach Deutschland – und die hat es in sich! In der kommenden Woche sind sogar bis zu 40 Grad möglich. KUKKSI erklärt, in welchen Regionen der Republik es besonders heiß wird.

Los geht es mit der Hitze schon an diesem Dienstag im Südwesten. Hier werden bereits Temperaturen von rund 30 Grad erreicht. Richtig heiß wird es dann erstmals am Mittwoch – im Süden und Südwesten sind dann Werte von bis zu 36 Grad drin. In den anderen Regionen bleibt es dagegen noch „kühler“, auch wenn hier bis zu 30 Grad möglich sind – jedoch schwappt die Hitzewelle in den kommenden Tagen über das gesamte Land.

Am Donnerstag wird es dann insgesamt etwas kühler – jedoch kämpft sich ab Freitag die Hitzewelle dann zurück und legt sogar nochmal um einiges zu. Ab dem Wochenende sind dann deutschlandweit mehr als 30 Grad möglich. Der Höhepunkt wird dann zum Start der neuen Woche erreicht: Dann sind Temperaturen von bis zu 40 Grad möglich. Kühl bleibt es dagegen nur an den Küsten, wo bis zu 20 Grad drin sind – aber auch hier sind ab dem Wochenende dann Temperaturen von bis zu 25 Grad möglich.

Sogar bis 42 Grad möglich

Das Auf und Ab der Hitze ist besonders in der Mitte von Deutschlands zu spüren. Während am Mittwoch von Nordrhein-Westfalen bis zu 34 Grad möglich sind, werden am Freitag nur noch 23 Grad erreicht – jedoch wird es ab Samstag dann hier wieder knackig heiß. Einige Wettermodelle sehen sogar am nächsten Dienstag bis zu 42 Grad von Südwesten bis hin in den Osten – das wäre ein Rekord für Deutschland! Fakt ist: Es wird extrem heiß – wie hoch die Temperaturen dann wirklich gehen, wird man in den nächsten Tagen sehen.