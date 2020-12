Experten schlagen Alarm: Neue Corona-Variante aufgetaucht!

Das Coronavirus hält die Welt in Atem! In Deutschland wurde deshalb ein bundesweiter Lockdown ab dem 16. Dezember 2020 verhängt. Experten schlagen nun Alarm: Nun breitet sich auch noch eine Mutation der Lungenkrankheit aus. Doch wie gefährlich ist sie wirklich?

Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus – viele sind an der Krankheit auch schon gestorben. Um die Pandemie weiter einzudämmen, gilt in vielen Ländern ein Lockdown – so auch in Deutschland. Denn auch bei uns spitzt sich die Lage mit mehr als 20.000 Neuinfektionen täglich immer weiter zu.

Doch kommt nun alles noch viel schlimmer? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde von den britischen Behörden darüber informiert, dass eine neue Variante von SARS-CoV-2 aufgetaucht sei. “Bislang wissen wir sehr wenig über diese Variante”, sagte der Physiker Richard Neher der Deutschen Presse-Agentur. Die neue Variante werde derzeit erforscht, heißt es weiter.

Mutation wurde bei 1.000 Menschen nachgewiesen

Die neue Form des Coronavirus sei bei rund 1.000 Menschen in Großbritannien nachgewiesen wurden. “Ob sich die Variante tatsächlich schneller ausbreitet, kann man zu diesem Zeitpunkt nicht sagen”, erklärt der Experte. “Das plötzliche Auftreten könnte auch durch Superspreader-Anlässe zu erklären sein”, so Richard Neher weiter.

Ist die neue Corona-Variante gefährlicher?

Einen Namen für die Mutation gibt es bisher noch nicht. “Wir müssen dagegen vorgehen. Wir wissen nicht, was es langfristig tun wird, aber wir dürfen es nicht darauf ankommen lassen. Es ist unwahrscheinlich, dass es die Menschen schwerer erkranken lässt, aber es könnte die Kontrolle erschweren”, so Professor Ravi Gupta vom “Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease” an der Uni Cambridge. Über die Mutationist bisher weniger bekannt – sie soll aber weiteraus ansteckender sein. Es gibt aber keine Indizien dafür, dass diese gefährlicher ist als das normale Coronavirus und auch der Impfstoff soll wirken. Schon gelesen? Darf man während dem Lockdown noch Dates haben?