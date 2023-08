Experten fordern: Kommen die Corona-Masken zurück?

Die Atemschutzmasken waren während der Corona-Pandemie ein treuer Begleiter. Die Maske hat überall dazu gehört – beim Einkaufen im Supermarkt oder auch in Innenräumen. Die letzten Corona-Maßnahmen fielen im April 2023 weg. Doch nun fordern einige Experten die Rückkehr der Masken.

Hintergrund für die Forderung sind die gestiegen Coronazahlen in Großbritannien. Laut dem britischen Gesundheitsministerium gibt es täglich um die 824 Neuinfektionen. Grund für die Anstiege der Corona-Fälle ist die Variante Eris, welche sich vor allem in Großbritannien ausbreitet – diese verläuft in den meisten Fällen jedoch harmlos.

Experten empfehlen Maskenpflicht

Eris könnte jedoch bald von einer neuen Omikron-Subvariante BA.6 abgelöst werden, wie einige Experten laut dem Mirror meinen. Das bedeutet: Die Neuinfektionen könnten noch weiter ansteigen. Und genau deshalb fordern einige Experten jetzt eine Rückkehr der Masken, um eine neue mögliche Welle einzudämmen. „In meinen verschiedenen wissenschaftlichen WhatsApp-Gruppen herrscht Hochbetrieb. Ich verstehe nur wenig von den Details, aber es sieht so aus, als wäre es wieder einmal Zeit, die Maske aufzuziehen“, schrieb die Oxford-Professorin Trisha Greenhalgh beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Christina Pagel, Professorin am University College in London, sieht es ähnlich und glaubt, dass man vor einer neuen Corona-Welle stehe. „Das sollte uns daran erinnern, dass wir ohne verstärkte Überwachung und angesichts der schwindenden Immunität anfälliger und mit Scheuklappen in den Winter gehen“, meint die Expertin. Die Politik in Großbritannien hat noch keine Empfehlung diesbezüglich ausgesprochen. Und auch in Deutschland soll es vorerst keine Rückkehr der Maskenpflicht geben.