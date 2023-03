Experte warnt: Droht ein Hitzesommer in Deutschland?

Die vergangenen Tage waren eher ziemlich kühl in Deutschland. So soll es auch erstmal weitergehen – zwar bleibt es vorwiegend trocken, aber es bleibt sehr kalt. Ganz anders könnte das im Sommer aussehen. Denn ein Wetterexperte warnt jetzt vor einem Hitzesommer.

Wie von den langfristigen Wettermodellen im Sommer 2022 vorhergesagt war auch dieser Winter wieder ein Mildwinter. Die Temperaturen lagen rund 2,7 Grad über dem alten Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990 und rund 1,5 Grad über dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Laut den Langzeitprognosen soll der Frühling mittelmäßig werden. Im Sommer könnten jedoch viele Hitzewellen folgen.

„Schaut man sich die aktuellen Prognosen für Deutschland an, so geht der März bis Monatsmitte recht kühl weiter, allerdings ohne viel Niederschlag, die Trockenheit scheint langsam, aber sicher zurückzukehren. Nachfolgend die Niederschlagssummen bis zum 15. März 2023. Viel Niederschlag ist da weit und breit nicht in Sicht. Zumindest nicht nach den aktuellen Berechnungen. Das derzeitige Hochdruckgebiete könnte uns längere Zeit erhalten bleiben. Auf der einen Seite kaum Niederschlag, auf der anderen Seite verblieben wir damit aber auch im Zustrom eher kühlerer Luftmassen. Will heißen tagsüber nur um die 5 bis 10 Grad, im Südwesten auch mal 11 oder 12 Grad. Nachts immer wieder leichter Frost. Ein Anstieg der Temperaturen auf dauerhafte Werte um 15 bis 20 Grad ist bis Mitte März zumindest aktuell nicht erkennbar“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber wetter.net.

Drohen Hitzewellen im Sommer?

„Zudem soll nicht wirklich viel Niederschlag fallen. Das März 2023 soll normale Niederschlagsmengen bringen, in vielen Teilen Europas sogar viel zu trocken ausfallen. Es droht eine Frühjahrsdürre, die auch auf den Sommer 2023 Einfluss haben könnte. Ein trockenes Erdreich ist ideal um sich bei viel Wärme und Hitze bestens aufzuwärmen. Das könnte im Sommer größere Hitzewellen in Europa forcieren. Das dürfte in diesem Sommer noch recht spannend werden. Es könnte in Teilen Europas ein Hitzesommer drohen“, so der Wetterexperte weiter.