Experte verrät: So stehen die Chancen auf weiße Weihnachten!

Das Weihnachtsfest steht bevor und viele fragen sich: Gibt es eigentlich weiße Weihnachten? Schließlich gab es das in den meisten Regionen seit über 10 Jahren nicht mehr. KUKKSI hat bei einem Wetterexperten nachgefragt. Und dieser macht wenig Hoffnung auf Schnee zu den Festtagen.

Eine flächendeckende weiße Weihnacht gab es im Jahr 2010 – das ist schon 13 Jahre her. Zuletzt gab es pünktlich zum ersten Advent einen heftigen Wintereinbruch in Deutschland und hat vor allem dem Süden ein ziemliches Schneechaos beschert – jedoch wird es am zweiten Adventswochenende mit bis zu 15 Grad richtig warm. Wie geht es aber danach weiter? Und gibt es Chancen auf Schnee zu den Feiertagen? Ein Wetterexperte hat jetzt verraten: Schnee wird es wohl über die Festtage nicht geben.

Kaum Hoffnung auf weiße Weihnachten

„Eher grüne als weiße Weihnachten“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net gegenüber KUKKSI. „Der Knackpunkt: Es liegt zwar regional viel Schnee und das bis teilweise runter, ABER ab Sonntag massives Tauwetter, starker Regen und warmer Wind“, so der Wetterexperte. Selbst in höheren Lagen wird der Schnee in den kommenden Tagen verschwinden: „Zeitweise sogar in den Alpen bis auf 2500 m nur Regen und Tauwetter. Unter 800 bis 1000 Meter wird der Schnee arg dezimiert, verschwindet teilweise komplett. Das führt zu steigenden Flusspegeln, Hochwassergefahr!“, so Dominik Jung.

Die spannende Frage bleibt: Wie wird das Wetter zu Weihnachten? Zwar könnte es wieder deutlich kühler werden – Schnee ist aber dennoch unwahrscheinlich. Denn auch, wenn es wieder kälter wird, gibt es kaum Niederschläge. „Dann zum 3. Advent zwar wieder kälter, ABER dann kommt ein Hoch, das wiederum bedeutet, KEIN Niederschlag mehr, also auch kein neuer Schnee. WORST CASE für alle Winterfans und Winterfreunde und Wintersportler“, meint Dominik Jung. Ganz aufgegeben will er die Hoffnung aber auch noch nicht: „Mal sehen, gegebenenfalls tut sich ja noch was kurz vor Weihnachten. Derzeit aber eher GRÜN!“, so der Experte.