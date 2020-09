Mike Shiva: Ex-Promi Big Brother-Star ist tot!

Mike Shiva war ein bekannter Hellseher aus der Schweiz und nahm bei „Promi Big Brother“ teil. Im Alter von nur 56 Jahren ist der TV-Star überraschend verstorben.

Der Hellseher war im Jahr 2018 zusammen mit Chethrin Schulze, Katja Krasavice und Co. bei „Promi Big Brother“ teil und hatte sich damit auch in Deutschland einen Namen gemacht. In der SAT.1-Show belegte er den zehnten Platz. Für ihn war die Teilnahme an dem Format eine Herausforderung – unter anderem litt er an Platzangst. Nun ist Mike Shiva überraschend verstorben!

Bisher keine Details zur Todesursache

Laut dem schweizerische Magazin Blick sei er nach einer langen Krankheit gestorben. Erst im Juni hatte er seinen 56. Geburtstag gefeiert. Nähe Details zur Todesursache sind bisher nicht bekannt. Erst zu Beginn des Jahres musste er einen schweren Verlust verkraften, nachdem sein Hund Chocolat gestorben ist.

Mike Shiva war Wahrsager, Hellseher und Moderator. Seit 2016 produzierte der Hellseher seine TV-Sendung „Shiva Live“ auf dem TV-Sender Schweiz5. Sein Astrologie- und Esoterikprogramm war auf mehreren TV-Sendern zu sehen. Seit seinem 15. Lebensjahr betrieb Mike Shiva in Basel eine Praxis, in der er seine Kunden spirituell beriet. Seine Mutter war der Mittelpunkt seines Lebens. Im Jahr 2018 brachte er ein Buch über sein Leben raus. Sein Markenzeichen war sein Kopftuch, welches er beinahe immer trug. Mike Shiva war außerdem auf zahlreichen Red Carpets-Events vertreten – auch in Deutschland. So war er oft beim Public Viewing von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ von Julian F.M. Stoeckel.