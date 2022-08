Ex-Kandidat packt aus: Das passiert hinter den Bachelorette-Kulissen!

Sharon Battiste hat die große Liebe gesucht und auch gefunden: In der diesjährigen „Bachelorette“-Staffel hat sich die Schönheit für Jan Hoffmann entschieden. Ein Ex-Kandidat packt nun aus, was wirklich hinter den Kulissen passierte.

Jan Hoffmann hat das Herz von Sharon Battiste erobert und ergatterte in der Kuppelshow die letzte Rose. Die Dreharbeiten liegen schon länger zurück, aber noch immer sind die beiden ein Paar und gehen gemeinsam durchs Leben. Die Zuschauer haben jedoch nicht alles gesehen. Ex-Kandidat Stas Kozlovich packt nun aus und verrät, was nicht im TV gezeigt wurde.

Am Morgen gab es im Haus eine Durchsage, dass die Kandidaten in der Villa nicht ganz lange schlafen. Für die Sauberkeit waren die Kandidaten selbst verantwortlich. „Wir haben in der Villa alles selber sauber gemacht, eine Reinigungskraft gibt es nicht. Die ganzen Wochen mussten wir selbst darauf achten, dass es sauber bleibt!“, sagt Stas Kozlovich in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Ein Kandidat konnte niemand leiden

Er verriet auch, dass es einen Kandidaten gab, welchen keiner leiden konnte. „Es gab einen Kandidaten, den einfach niemand wirklich mochte. Der hat sich am Anfang komplett anders dargestellt. Vor den Kameras hat er sich plötzlich ganz anders verhalten, niemand wollte was mit ihm zu tun haben. Das ging so weit, dass irgendwann niemand mehr mit ihm in einem Zimmer schlafen wollte. Emanuell und ich haben im Wohnzimmer geschlafen, um Abstand zu gewinnen“, verriet er in dem Interview.

Und auch ein weiterer Kandidat sorgte bei den Single-Boys für Zündstoff. „Da war ein Kandidat, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er sich einfach nur bräunen will. Der war quasi da, um Urlaub auf dem Nacken von RTL zu machen“, so Stas Kozlovich. Um wen es sich handelt, wollte der Hobby-Zauberer jedoch nicht verraten. In der Staffel ist hinter den Kulissen jedoch einiges passiert – Sharon Battiste hat mit Jan Hoffmann dennoch ihren Traumboy gefunden. Schon gelesen? Bachelorette 2022: Sind Sharon Battiste und Jan Hoffmann noch ein Paar?