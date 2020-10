Evelyn Burdecki: So läuft es mit Dieter Bohlen beim Supertalent!

In 11 Folgen werden die unterschiedlichsten Künstler bei “Das Supertalent” auf der großen Bühne ihr Können präsentieren und darum kämpfen. Erstmals in der Jury ist Evelyn Burdecki. Die Jurorin hat nun verraten, wie die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen läuft.

Ob Einzeltalente oder Gruppenperformances, Laien oder Profis, jung oder alt, Mensch oder Tier: “Das Supertalent” ist die Show, in der wirklich jedes Talent willkommen ist. Von faszinierender Akrobatik und fesselnden Feuershows über Magie bis hin zu Comedy- und Gesangstalenten. Hier gibt es keine Grenzen! Die vierköpfige Jury bewertet die außergewöhnlichen Performances – doch welche Kandidaten können wirklich überzeugen?

Wie fühlt sich Evelyn Burdecki als einzige Frau in der Jury?

Für Evelyn Burdecki ist der Job als “Supertalent”-Jurorin eine riesige Herausforderung. “Also auf einer Skala von 1 – 10 würde ich 15 sagen. Ich war am Anfang natürlich sehr aufgeregt und wusste nicht, was auf mich zukommt. Auch neben einer Legende wie Dieter Bohlen zu sitzen, das ist natürlich aufregend und wirklich eine Ehre für mich”, erzählt die Ex-Dschungelkönigin in einem Interview mit RTL. Sie hat auch verraten, wie sie sich als einzige Frau in der Jury fühlt: “Die Männer sind alle super nett. Natürlich gibt es mal rechts oder links einen kleinen frechen Spruch – doch damit kann ich gut umgehen. Als Frau in der Männerrunde fühle ich mich sehr wohl. Und wenn sexy Männer auf die Bühne kommen, sorge ich dafür, dass die weiterkommen.”

So ist die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen

Und wie ist die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen? “Die Zusammenarbeit ist super. Ich hatte natürlich vorher schon einiges Gutes gehört über Dieter, aber man muss sich ja immer seine eigene Meinung machen. Da waren auch Stimmen dabei, die sagten, der Dieter kann dir auch mal mit einem frechen Spruch kommen – aber so kennt man ihn halt – das ist Dieter. Doch als ich ihn kennengelernt habe, war ich wirklich schockverliebt. Er ist wirklich ein super netter herzlicher Mensch, mit dem man viel lachen kann. Er ist authentisch und gar nicht abgehoben. Er ist wirklich total normal geblieben. Wie der Nachbar um die Ecke…”, so Evelyn Burdecki. Schon gelesen? Supertalent 2020: Das sind die Kandidaten der ersten Show!

Die Folgen von “Das Supertalent” gibt es auch HIER bei TVNOW.*

