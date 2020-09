Eva Benetatou & Chris: So hart war die Sommerhaus-Zeit!

Die letzte Nominierung im “Sommerhaus der Stars” hatte es in sich. Es wurde gebrüllt und gestritten – dabei standen Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris Broy im Mittelpunkt. Denn das Paar hat klar gemacht, dass sie sich nicht wohlfühlen.

Andrej Mangold und Jennifer Lange waren alles andere als begeistert, als Evanthia Benetatou und Chris ins “Sommerhaus der Stars” eingezogen sind. Seitdem gab es ordentlich Zoff zwischen den beiden Paaren. Der Beziehung hat das nicht ganz geschadet – ganz im Gegenteil: Eva und ihr Chris sind als Paar noch enger zusammengewachsen.

Eva Benetatou & Chris sind als Paar stärker geworden

“Inhaltlich müssen wir da gar nicht drauf eingehen, denn die Bilder sprechen für sich. Für uns war es aber eine Erfahrung und sind dadurch enger zusammengeschweißt. Es hat uns als Paar stärker gemacht und generell geht man mit sehr viel Selbstbewusstsein wieder da raus. Das, was wir erlebt haben, wünscht man keinem”, sagt Eva Benetatou im exklusiven Interview mit KUKKSI beim SAT.1-Promiboxen in Köln.

Hass bei den anderen Kandidaten

Und auch für ihren Verlobten war die Zeit im Sommerhaus eine krasse Erfahrung. “Es ist sehr schockierend, was wir da erlebt haben. In den Shows, die man jetzt bereits im Fernsehen gesehen hat, hat man viel hinter dem Rücken geredet und das hat mich sprachlos gemacht. Da steckt bei einigen so viel Hass drin, was ich einfach heftig finde”, fügt Chris Broy hinzu. Das Verhalten einiger Paare konnte er nicht nachvollziehen.

Die Fans stehen hinter Eva Benetatou, wie sie uns verrät. “Es wird gerade alles wieder aufgebauscht. Ich muss sagen, es motiviert uns, weiterzumachen. Denn wir haben eine sehr starke Community hinter uns, für welche wir sehr dankbar sind. Ich hatte Tränen in den Augen, weil ich diesen Support habe. Wir sind glücklich, dass uns die Menschen kennengelernt haben, wie wir einfach wirklich sind”, sagt uns die ehemalige “Bachelor”-Kandidatin. RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.