Europawahl 2024: Alle Parteien im Überblick

Am 9. Juni 2024 ist Europawahl. Bei dieser Wahl können stimmberechtigte EU-Bürger alle fünf Jahre ihre Abgeordneten für das Europäische Parlament in Straßburg bestimmen. Hier gibt es einen Überblick, welche deutschen Parteien an der Europawahl teilnehmen.

Neben den etablierten Parteien wie CDU, Grüne, SPD oder FDP stehen am 9. Juni in Deutschland auch viele kleinere Gruppen zur Wahl. Erstmals sind auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die Klima-Organisation „Letzte Generation“ dabei. An der Europawahl nehmen insgesamt 35 deutsche Parteien oder Organisationen teil.

Worum geht es bei der Europawahl?

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments vertreten die Interessen der EU-Bürgerinnen und -Bürger auf europäischer Ebene. Sie haben die Aufgabe, neue Gesetze zu gestalten und zu beschließen. Die Gesetze betreffen die Europäische Union – dabei geht es von Sicherheit, bis hin zum Klimawandel oder Armut. Das Parlament genehmigt den EU-Haushalt und prüft die Verwendung der Mittel.

Diese deutschen Parteien und Organisationen nehmen an der Europawahl teil