Estefania Wollny: So krass hat sie sich verändert!

Viele Fans kommen bei dem neusten Bild von Estefania Wollny aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Die 19-Jährige hat nämlich nicht nur stark an ihrer Karriere als Sängerin, sondern auch an sich selbst gearbeitet und die freie Zeit im Lockdown genutzt.

Dass die aktuellen Maßnahmen auch eine gute Seite haben und nicht nur Schlechtes mit sich bringen, sieht man an dem jungen Reality-TV-Sternchen. Während der vielen Freizeit hat sie nämlich ordentlich an sich gearbeitet und sich dabei krass verändert.

Estefania Wollny mit krasser Veränderung

Estefania Wollny scheint nicht nur an ihrer Musikkarriere zu arbeiten. Auch an ihrem Körper tut sich etwas. Vor rund einer Woche hat die 19-Jährige ein neues Pic von sich auf Instagram hochgeladen. Schnell stellt man fest: Sie hat ordentlich abgenommen. Wahrscheinlich ist sie so schlank wie nie zuvor. Das sieht man auch direkt am Gesicht. Ihre Fans sind natürlich super glücklich und sehr stolz auf sie.

Ihr Song geht viral

Vor knapp zwei Monaten veröffentlichte sie ihren Song ,,Unkaputtbar” auf Youtube. Mittlerweile hat er knapp 1,3 Millionen Aufrufe. Ein neuer Meilenstein für die junge Sängerin. Auch das Feedback war super positiv. Wenn man nun das Musikvideo und ihre aktuellen Beiträge auf Instagram vergleicht, merkt man erst, wie krass sie an sich arbeitet. Und das sehen auch ihre Fans. ,,wow…endlich mal Worte, die ausdrucksstark sind. Mega geworden!”, schrieb ein User unter ihrem Song. Schon gelesen? Calantha Wollny: Ihr Freund bricht sein Schweigen!