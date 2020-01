Wegen Krankheit: Estefania Wollny muss Schuljahr nachholen!

Estefania war lange krank und muss nun wieder zur Schule. Familienhund Feivel soll in der neuen Folge von „Die Wollnys“ ebenfalls zum Unterricht. Besonders spannend wird es für die kleine Celina. Sie freut sich auf ihren ersten Schultag und den Einstieg in den „Ernst des Lebens“.

Die kleine Celina steht im Mittelpunkt des familiären Interesses. Aufgeregt ist die Sechsjährige bereits seit Tagen. Ihre Eltern, Sylvana und Flo, blicken der Einschulung mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Besonders Mama Sylvana möchte, dass Celinas Einschulung ein unvergessliches Erlebnis wird und gibt sich bei den Vorbereitungen besonders viel Mühe. Auch Oma Silvia hat sich so einiges für die Schulanfängerin einfallen lassen.

Estefania Wollny muss Schluljahr wegen Krankheit wiederholen

Einen Tag vor Celinas erstem Schultag geht auch für die älteren Wollny-Kinder die Schule wieder los. Das wird vor allem für Estefania ziemlich aufregend. Denn knapp vier Monate lang konnte die 17-Jährige aufgrund von Kopfschmerzattacken und einer Gehstörung nicht mehr die Schule besuchen. Da sie durch ihre Fehlzeit zu viel Stoff verpasst hat, muss sie jetzt das Schuljahr wiederholen.

Hündchen Feivel soll zur Hundeschule

Doch bevor für Estefania erneut der „Ernst des Lebens“ beginnt, soll Hündchen Feivel in die Hundeschule. Zur Feier des Tages hat ihm Sarafina sogar eigens eine Hunde-Schultüte gebastelt, was für große Belustigung in der Familie sorgt. Feivel soll vor allem lernen, sich mit Herrchen und Frauchen sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Die neue Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ zeigt RTLZWEI am 29. Januar 2020 um 20:15 Uhr.