Estefania Wollny: Kann der Arzt endlich eine Diagnose stellen?

In der neuen Folge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” will Estefania Wollny ihren 18. Geburtstag feiern. Doch ein Arztbesuch trübt ihre Laune wenig später. Außerdem gibt’s üblen Zoff zwischen Sylvana und Sarah-Jane!

Estefania wird in wenigen Tagen 18 Jahre alt – und das soll natürlich ordentlich gefeiert werden! Im Partyraum der Großfamilie möchte sie eine Kostümparty schmeißen und dazu all ihre Freunde und ihre Familie einladen. Das baldige Geburtstagskind freut sich schon riesig auf die neuen Freiheiten, die sie mit ihrer Volljährigkeit genießen kann: endlich allein Autofahren, bis nachts in die Disco gehen und vieles mehr.

Doch bevor es soweit ist, steht für Estefania ein erneuter Termin bei Dr. Vergoßen an. Denn noch immer leidet die 17-Jährige unter Störungen beim Gehen und wiederkehrenden Kopfschmerzen. Bislang konnte noch kein Arzt herausfinden, was die Ursachen für Estefanias Beschwerden sind. Ihr Hausarzt versucht jedoch nach wie vor alles, um seiner Patientin zu helfen und hat im Laufe der letzten Wochen weitere Ärzte zu Rate gezogen. Doch seine Empfehlungen frustrieren Estefania, denn sie könnten ihre lang ersehnte Unabhängigkeit bald schon wieder einschränken. Hat sie nach dem Termin überhaupt noch Lust, ihren Geburtstag zu feiern?

Streit zwischen Sylvana und Sarah-Jane

Zur gleichen Zeit schwelt im Hause Wollny ein Streit zwischen den Schwestern Sylvana und Sarah-Jane. Sarah-Janes Zimmer grenzt nicht nur an das gemeinsame Kinderzimmer von Sylvanas Töchtern, der sechsjährigen Celina und Baby Anastasia, sondern hat auch noch eine Durchgangstür, die nur provisorisch mit einem Schrank zugestellt wurde. Die dadurch bedingte Hellhörigkeit hindert mittlerweile alle am Schlaf! Sarah-Jane hat Schichtdienst, steht teilweise mitten in der Nacht auf und ihr Wecker sorgt dann ebenfalls dafür, dass die Kleinen nebenan wach werden. Dagegen weint Anastasia viel, was wiederum Sarah-Jane den Schlaf raubt.

Das Thema führt schon seit Wochen auf beiden Seiten zu schlechter Laune und Streitigkeiten. Sylvana und Flo haben nun den Wunsch geäußert, dass Sarah-Jane ihr Zimmer räumt und in ein anderes Zimmer im Haus zieht. Dieser Vorschlag sorgt allerdings für eine endgültige Eskalation: Sarah-Jane fühlt sich ausgegrenzt und ungerecht behandelt. Sie und Sylvana sprechen kaum noch ein Wort miteinander. Silvia versucht, zwischen den beiden zu vermitteln. Findet sich am Ende doch noch eine Lösung? RTLZWEI zeigt “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” am Mittwoch um 20:15 Uhr.