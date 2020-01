Estefania Wollny: Große Sorge um ihre Gesundheit!

In der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ darf Estefania Wollny zu einem großen Schlagerevent. Doch Mama Silvia macht sich nach ihrem Zusammenbrach große Sorgen um ihre Tochter: Mutet sie sich etwa zu viel zu? Nun soll ein Doc entscheiden, ob sie dort auftreten darf.

Lampenfieber im Hause Wollny: Mama Silvia wurde von einem befreundeten Konzertveranstalter zur Schlagerparty „Dortmund Olé“ eingeladen. Hier soll sie rund 20.000 feierwütigen Menschen mit ihrer Gesangseinlage einheizen. Da die 54-Jährige gleich zwei Songs performen darf, kommt ihr die Idee, Tochter Estefania mit ins Boot zu holen. Diese träumt schließlich schon lange von einem Auftritt vor einem großen Live-Publikum.

Die 17-Jährige tritt bei Schlagerevent auf

Kurzerhand erklärt sich Silvia bereit, der 17-Jährigen einen Song abzugeben. Estefania kann ihr Glück kaum fassen, doch dass der Gig bereits in vier Tagen stattfinden soll, bereitet dem Teenager auch ein bisschen Angst. Ab jetzt heißt es: üben, üben, üben. Doch auch wenn Estefania bereits Feuer und Flamme ist und gleich mit der Planung und den Proben loslegen will – noch ist nichts in trockenen Tüchern.

Estefania Wollny muss zum Doc

Bevor Elffach-Mama Silvia dem Ganzen endgültig zustimmt, will sie sich erst noch das Go vom Hausarzt einholen. Denn nachdem Estefania erst vor wenigen Monaten mit Kopfschmerzen im Safari Park zusammengebrochen ist, hat sie ein besonders wachsames Auge auf ihre Tochter und will unter keinen Umständen riskieren, dass sie sich überanstrengt. Wird der Doc Estefania seinen Segen für den Gig geben? Schaffen Mutter und Tochter es, sich in so kurzer Zeit adäquat vorzubereiten? Und wagt Estefania am Ende wirklich den Sprung auf die große Bühne – oder macht sie beim Anblick der Menschenmassen womöglich einen Rückzieher? Die neue Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ zeigt RTLZWEI am 15. Januar 2020 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Wollny-Kinder: So sind die Namen entstanden!