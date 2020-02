Estefania Wollny: Gibt es endlich eine Diagnose?

In der neuen Folgen von „Die Wollnys“ stehen gleich mehrere Ereignisse an: Cataleya soll getauft werden und Sarah-Jane will in ihren Geburtstag reinfeiern. Doch muss sich die Familie plötzlich wieder Sorgen um Estefania machen?

Innerhalb von 24 Stunden stehen bei den Wollnys zwei Großereignisse ins Haus: Cataleya soll getauft werden und am Abend möchte Sarah-Jane in ihren Geburtstag reinfeiern. Zudem muss Estefania wegen anhaltender Beschwerden erneut zum Arzt.

Cataleya wird getauft

Die Wollnys feiern die Feste wie sie fallen: An ein und demselben Tag soll die neun Monate alte Cataleya getauft werden und am Abend möchte Sarah-Jane mit Freunden und Familie in ihren 21. Geburtstag reinfeiern. Doch bis es soweit ist, muss noch jede Menge organisiert werden. Sarah-Jane, Estefania, Loredana, Calantha, Sylvana und Mucki werden von Mama Silvia für die Geburtstagsparty eingeteilt.

Estefania muss wieder zum Doc

Silvia selbst kümmert sich mit Sarafina, Lavinia und Flo in der Küche um die Vorbereitungen für die Taufe. Darüber hinaus steht für Estefania erneut ein Arztbesuch an, denn ihre körperlichen Probleme sind immer noch nicht verschwunden. Ob die 17-Jährige jetzt endlich Klarheit erhält? Nach ihrem Zusammenbruch vor einigen Monaten ist noch immer unklar, was ihr fehlt. Stellt der Mediziner endlich eine Diagnose?

In jedem Fall ist nun der große Tag gekommen: In der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer wird die neun Monate alte Cataleya getauft. Und dann kommt es zu einigen Überraschungen… Die neue Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ zeigt RTLZWEI am Mittwoch um 20:15 Uhr.