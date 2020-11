Estefania Wollny: Darum ist die TV-Show so erfolgreich!

Seit vielen Jahren gewähren die Wollnys in ihrer TV-Show einen Einblick in ihr Leben! Schon seit 2011 läuft die Sendung bei RTLZWEI und erfreut sich noch immer großer Beliebtheit. Estefania Wollny hat bei KUKKSI nun erklärt, weshalb die Doku-Soap bei den Fans so gut ankommt.

Ob Hochzeiten, Einblicke in den Lebensalltag oder auch mal die nicht ganz so schönen Momente wie der Herzinfarkt von Harald Elsenbast – bei “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie” wird es einfach nie langweilig! In der Großfamilie ist immer etwas los! Schon seit stolzen 9 Jahren läuft die Show bei RTLZWEI und fährt immer wieder Top-Quoten ein – aber warum ist die Sendung nach so vielen Jahren immer noch erfolgreich?

Das ist das Erfolgsgeheimnis der Wollnys

Estefania Wollny erklärt nun das Erfolgsgeheimnis der TV-Show. “Die Leute wollen glaube ich sehen, wie wir uns entwickeln und wie das Leben und der Alltag bei Großfamilien so ablaufen. Ich denke, wir werden deswegen gerne geguckt, weil wir uns so zeigen, wie wir sind”, sagt die 17-Jährige im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Corona-Zeit war für die Familie nicht einfach

Die Corona-Zeit war für die Familie nicht ganz einfach. “Es war natürlich ungewohnt, dass man plötzlich mit so vielen Einschränkungen leben musste. Aber ich finde, wir haben das Beste draus gemacht”, erzählt Estefania Wollny. Einige Projekte mussten wegen der Pandemie auf Eis gelegt werden – die 17-Jährige verspricht aber, dass bald neue Sachen anstehen. “Corona hat vielen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber es kommt bald Neues von mir”, verriet die Tochter von Silvia Wollny.

Zuletzt kurbelte Estefania Wollny ihre Musikkarriere an – neben eigenen Singles trat sie auch bei “Deutschland sucht den Superstar” auf und schaffte es dort in die nächste Runde. Und auch im ZDF-“Fernsehgarten” hatte sie einen Auftritt. Das Finale von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie” zeigt RTLZWEI am Mittwoch um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Estefania Wollny: Klare Worte zum Auszug!